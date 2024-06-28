В Республиканском союзе туроператоров назвали белорусам стоимость самого дешёвого отдыха на море этим летом

Опубликовано: 28.06.2024 16:03 , Обновлено: 28.06.2024

В Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) озвучили стоимость самых дешёвых туров, которые позволяют белорусам отдохнуть на море этим летом. По словам туроператоров, хитом бюджетного отдыха на море для белорусов который год остаётся Грузия, однако самые дешёвые туры операторы всё же предлагают в другую страну.

Сэкономить на отдыхе у моря туроператоры предложили за счёт снижения затрат на трансфер к морскому побережью - если добираться туда не самолётом, а автобусом, цена тура будет гораздо ниже. Единственным минусом автобусных туров, который может оттолкнуть некоторых, это длительная дорога.

Как рассказали в РСТО, в рамках стандартного 14-16-дневного тура в Грузию, где в конце июня неофициально стартовал туристический сезон, непосредственно на море отдыхающие могут провести лишь 8-10 ночей, а остальное время придётся потратить на дорогу и попутные экскурсии.

Белорусские турфирмы организуют выезды в Грузию как из Минска, так и из многих областных и районных центров. Как правило, первую ночевку устраивают в российском Воронеже, после чего туристов ждет долгая военно-грузинская дорога до Тбилиси. Там туристы могут переночевать и, как правило, проводят ещё одну экскурсию по городу, после чего направляются в курортные Батуми или Кобулети.

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В среднем цена на подобные туры, например, с отдыхом на пляже Кобулети, остаётся в диапазоне 340-450 долларов на человека. Такой же тур без экскурсионных пакетов обойдётся дешевле - от 280 долларов на человека, но за них всё равно придётся заплатить по маршруту. А вот полный пансион, наоборот, выйдет дороже - до 600 долларов .

Ещё дешевле Грузии белорусам обойдутся автобусные туры на курорты Краснодарского края. По данным РСТО, цены на отдых (за 10 ночей) в Витязево, Геленджик, Анапе или Кабардинке стартуют от 240 долларов на человека.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом белорусские турфирмы возобновили автобусные туры из Минска в Болгарию. В РСТО напомнили, что поскольку с этого года страна находится в Шенгенской зоне, белорусским туристам туда понадобится соответствующая виза.

Белорусские турфирмы возобновили автобусные туры в Болгарию. Что по ценам?