Как уложить в чемодан в 2 раза больше вещей? Эксперт раскрыл несколько секретов

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Опубликовано: 11.06.2024 10:46 , Обновлено: 11.06.2024

Сезон летних отпусков уже начался, и многие выбирают поездку заграницу. Однако часто возникает проблема — как уместить в чемодан все необходимое? Эксперт из транспортной компании поделился трюками, которые помогут минимизировать стресс и сделать путешествие более удобным и организованным.

Управляющий директор 1st Move International (Великобритания) Майк Харви дал несколько советов о том, как упаковать чемодан. Эти лайфхаки помогут взять с собой в 2 раза больше вещей.

Во-первых, перед тем, как начать собирать чемодан, нужно тщательно продумать, что именно вы хотите взять, - это позволит избежать лишнего багажа.

По мнению специалиста, лучше всего складывать одежду в прямоугольники и укладывать их в чемодан вертикально.

«Это не только сэкономит место, но и облегчит просмотр и доступ к каждой вещи, не нарушая при этом остальную часть компоновки», — заявил он.

И добавил, что стоит класть более тяжелые предметы, такие как обувь и косметички, внизу, а затем размещать вертикально одежду.

Эксперт назвал худшую одежду для перелетов. Чем заменить?

Складывайте одежду в компактные прямоугольники вертикально.

Харви также порекомендовал упаковывать одежду в вакуумные пакеты и удалять из них воздух пылесосом, тогда она будет занимать меньше места.

А еще эксперт посоветовал максимально эффективно использовать пространство в чемодане и предметы, которые вы в него кладете. Например, не стоит забывать о пустом пространстве внутри обуви. Положите туда носки, нижнее белье и электронные приборы, например бритвы.

По словам Харви, это еще и помогает сохранить форму обуви во время путешествий.

Кроме того, можно заполнить пробелы более мелкими предметами, чтобы удерживать всё в правильном положении.

Ранее Telegraf.news писал, что получение чемодана в аэропорту часто сопряжено со стрессом и кучей нервов. К счастью, существует трюк, который поможет вам получить свой багаж быстрее других. Как это сделать?

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