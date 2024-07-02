Какие вещи «лишние» в дороге? Вот как белорусам разгрузить багаж и путешествовать налегке

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Опубликовано: 02.07.2024 12:11 , Обновлено: 17.07.2024

В путешествии не хочется обременять себя вещами, но есть опасение, что что-то из оставленного дома обязательно понадобится в пути. Изучили блоги опытных путешественников, вспомнили свои поездки и составили список вещей, которые не стоит брать с собой, отправляясь в дорогу на машине, поезде или самолёте.

Одежда

Запас одежды необходим, так как погодные условия невозможно предугадать, но не нужно забивать одеждой весь чемодан.

Из собственного опыта : в двухнедельную поездку и детям, и взрослым пригодились всего по 3 футболки и по паре джинсов/шорт. Туристический сервис в большинстве стран, включая Беларусь, развит неплохо, и всегда есть возможность постирать и высушить вещи. В результате 2/3 взятой в поездку одежды так и осталась нетронутой.*

Совет : чтобы не брать лишние предметы, заранее продумайте образы, чтобы можно было комбинировать вещи. Так вы значительно сократите список предметов гардероба.*

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Пледы и подушки

Плед и подушку для шеи есть смысл брать с собой в самолёт, если предстоит продолжительный перелёт. К слову, если в салоне станет слишком холодно, можно попросить принести плед — стюардессы вам не откажут.

В поездах есть всё необходимое. Если путешествуете на машине, нужно исходить из того, насколько комфортна она для длительных поездок.

Из собственного опыта : заботливо взятые для детей плед и подушка по назначению так и не были использованы. А места, между тем, они занимали в багажнике немало.*

Игрушки и развлечения

Здесь ситуация та же, что и с одеждой. Берите минимум игрушек для детей, так как в путешествии всегда можно найти что-то интересное вокруг и развлечь ребёнка. Конструкторы и настольные игры со множеством мелких деталей оставьте дома — ими неудобно пользоваться в пути, и есть риск потерять часть деталей.

Из собственного опыта : как ни печально, но дети часть пути развлекали себя тем, что смотрели видео на смартфоне и планшете. Участки пути с однообразным пейзажем им быстро надоедали, и они включали видео.*

Совет : если часто путешествуете с детьми на автомобиле, купите крепление на спинку сиденья для смартфонов и планшетов — так удобнее смотреть видео.*

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Косметика и предметы гигиены

Не стоит брать с собой полноразмерные версии косметических средств — они занимают немало места и много весят. Идеальный вариант — брать с собой дорожные наборы, включающие миниатюрные версии баночек с шампунем, бальзамом для волос, гелем для душ, мылом и кремом для лица.

Кроме того, даже в недорогих придорожных мотелях есть всё необходимое для принятия душа.

Как вариант, для путешествия можно купить шампунь и мыло в пластинках. Они почти ничего не весят и удобны в использовании.

Мицеллярную воду или молочко для снятия макияжа можно заменить специальными влажными салфетками — в продаже сейчас их большой выбор.

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Из личного опыта : что точно нужно брать с собой, так это зубную щётку. Во-первых, не во всех гостиницах она входит в комплект средств гигиены. Во-вторых, качество гостиничных одноразовых зубных щёток даже там, где их предоставляют, оставляет желать лучшего. Можно, конечно, купить зубную щётку по пути, но не всегда легко найти ту, которая подходит именно вам.*

Техника

Освободите место в багаже, оставив дома фен. Пусть волосы отдохнут от укладок. Кроме того, в пути, особенно жарким летом, волосы чаще всего убраны в хвост или спрятаны под головным убором. И да — во многих гостиницах фен есть в номерах.

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Еда

Если предстоит перелёт на самолёте, стоит ограничиться лёгким перекусом. Но и при поездке на поезде или автомобиле не нужно забивать чемоданы и рюкзаки едой. Поверьте — как минимум треть из взятого с собой вы не съедите и выбросите. Но всё индивидуально — запасаясь продуктами в дорогу, стоит исходить из личных предпочтений членов семьи.

Из личного опыта : собираясь в длительную поездку на машине (около 10 тысяч километров туда и обратно) мы проштудировали множество блогов о путешествиях и взяли с собой рекомендованные бывалыми туристами продукты. Треть из взятого пришлось выбросить — эту еду никто не захотел есть. В аутсайдерах оказались:*

варёные яйца — может быть, виновата жара, но все члены семьи категорически отказались от них;

варёная картошка — она разделила судьбу яиц;

свежие огурцы и болгарский перец — никто не захотел утолить голод овощами;

сушёные фрукты — отличная курага была отвергнута всеми и вернулась домой, манго ели с неохотой.

Исходя из личного опыта, в следующую поездку мы возьмём бутерброды с копчёным мясом (в сумке-холодильнике они не продадут день-два), жареную курицу (бёдра и грудку), сырные лепёшки, нарезки с разными видами сыра (из них прямо по дороге можно делать сытные бутерброды для перекуса), смесь из разных видов орехов (лучше купить по отдельности, промыть, высушить и смешать), батончики мюсли, мармелад без сахарной посыпки и леденцы.

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