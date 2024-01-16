Что происходит в мозгу, когда мы влюбляемся? Ученые обнаружили феномен

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Опубликовано: 16.01.2024 11:00 , Обновлено: 15.01.2024

Влюбленность - это одно из самых загадочных и прекрасных состояний, которые человек может испытывать. Какие процессы происходят в это время в мозгу и что делает любимого человека центром мира для влюбленного? Исследователи из Австралии изучили более 1,5 тысяч добровольцев и обнаружили интересный феномен.

Группа исследователей из Университета Канберры и Университета Южной Австралии наконец-то выяснила, как работает мозг человека, когда он влюбляется. Точнее, они выяснили, почему под влиянием влюбленности избранник становится центром мира для другого человека.

“На самом деле мы очень мало знаем об эволюции романтической любви, - признался Адам Боде, автор исследования, представленного в журнале Behavioural Sciences.

“Считается, что романтическая любовь возникла около пяти миллионов лет назад, после того как мы отделились от наших предков, человекообразных обезьян. Известно, что древние греки много философствовали о любви, считая ее одновременно удивительным и травмирующим опытом. Самое древнее из найденных стихотворений - любовная поэма, датируемая примерно 2000 годом до нашей эры”. - отметил он.

Как работает мозг во время влюбленности?

В ходе исследования, в котором приняли участие более 1500 добровольцев, ученые отметили ключевой вклад так называемой системы поведенческой активации. Важнейшую роль в ней играют два гормона - окситоцин и дофамин.

Эффект их действия заключается в том, что объект воздыханий становится центром мира влюбленного человека. Опросы участников исследования также подтвердили, что романтическая любовь вызывает значительные изменения в эмоциях и поведении человека.

“Мы знаем, какую роль в романтической любви играет окситоцин, потому что при общении с любимым человеком это вещество циркулирует в нашей нервной системе и кровеносной системе”, - отметил один из исследователей, профессор Фил Каванаг.

“Однако то, как любимые люди становятся особенно значимыми, объясняется связью между окситоцином и дофамином - химическим веществом, которое наш мозг выделяет во время романтической любви. По сути, любовь активирует в мозгу пути, связанные с позитивными чувствами”, — добавил он.

[info_b]Ранее было установлено, что окситоцин, природный гормон, вызывает эйфорию, возникающую при влюбленности.[/info_b]

Исследователи из Австралии поставили перед собой еще одну задачу: они намерены изучить различия между отношением мужчин и женщин к любви. Ученые также намерены провести исследование по всему миру, чтобы выявить типы людей, которые влюбляются.

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