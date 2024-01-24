"Изнашиваете ваши центры удовольствия" — Психиатр назвал 5 привычек, которые разрушают мозг

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.01.2024 13:19 , Обновлено: 24.01.2024

Мозг, пожалуй, самый важный орган в человеческом теле. Помимо контроля и координации действий и реакций, он позволяет нам думать и чувствовать. Сейчас, когда информационная нагрузка и стресс становятся неотъемлемой частью нашей жизни, забота о своем психическом здоровье становится все более актуальной. От каких привычек стоит избавится?

Психиатр и специалист по расстройствам головного мозга доктор Дэниел Амен рассказать о том, чего следует избегать, поскольку это ухудшает работу нашего мозга.

1. Сахар

По словам доктора Амена, сахар вреден для мозга, потому что он вызывает воспалительные процессы и приводит к диабету.

“В конечном итоге это приведет к повышению уровня сахара в крови, что разрушит ваши кровеносные сосуды, и у вас снизится приток крови к мозгу. И это плохо”, — пояснил он.

И добавил, что “опубликовал три исследования с участием 35 000 человек: по мере увеличения вашего веса фактический физический размер и функция вашего мозга снижаются.

“Это должно напугать любого. Сахар — это путь к диабету и ожирению, не говоря уже о воспалении, которое является причиной депрессии и слабоумия”, — подчеркнул эксперт.

Доктор Дэниел Амен

2. Удар головой по футбольному мячу

Врач посоветовал не делать так. Исследование, опубликованное в 2023 году, показало, что вероятность развития деменции у футболистов на 50% выше, чем у остального населения.

Исследователи из Каролинского института в Швеции, чья работа была опубликована в журнале общественного здравоохранения Lancet, сравнили медицинские записи 6000 элитных футболистов и более 56 000 нефутболистов в период с 1924 по 2019 год.

Они обнаружили, что среди футболистов мужского пола, выступающих в высшем дивизионе Швеции, у 9% были диагностированы нейродегенеративные заболевания, по сравнению с 6% в контрольной выборке.

3. Кофеин

Кофеин сужает приток крови к мозгу, сообщил доктор Амен, и была установлена связь между потреблением кофеина и сокращением мозга.

Хотя не было установлено никакой связи между кофеином и слабоумием, он сказал, что существует связь между кофеином и проблемами со сном, и есть связь с проблемами сна и слабоумием.

При этом он обратил внимание, что “если вы принимаете 100 мг кофеина в день, это, вероятно, нормально”.

4. Никотин

Как и кофеин, по словам доктора Амена, никотин может ограничивать приток крови к мозгу.

Согласно исследованию, проведенному учеными из медицинской школы Вашингтонского университета, курение сигарет вызывает уменьшение мозга. А это, в свою очередь, связано с повышенным риском когнитивных нарушений, деменции и болезни Альцгеймера.

5. Время у экрана

Время, проведенное перед экраном, также сжимает мозг, утверждает врач.

“Это печально. Оно изнашивает ваши центры удовольствия”, — заявил он.

Амен рассказал, что у нас “есть две области в мозге, называемые прилежащим ядром, и они реагируют на дофамин, приносят вам счастье, удовольствие, мотивацию и драйв”.

“Когда вы обращаетесь к ним, каждый звонок в вашем телефоне, каждое уведомление, каждый раз, когда вы прокручиваете страницу и вам что-то нравится, вы просто получаете небольшой выброс дофамина. Чем больше вы это делаете, тем быстрее вы заставляете их умереть, вы начинаете изнашивать эти центры удовольствия”, — пояснил он.

И добавил, что время у экрана, “если оно длится три с половиной часа в день, повышает риск возникновения тревоги, депрессии, зависимости, ожирения, СДВГ”.

Ранее Телеграф писал, что зимой многие люди испытывают огромные проблемы со сном, что сказывается на их здоровье. Но все, что нужно, — это изменить свои привычки. Если вы спите слишком мало или просыпаться по ночам стало нормой, срочно принимайте меры. Эксперт назвал три принципа, которые стоит применять по утрам.

Что делать, если вы плохо спите? Эксперт посоветовал использовать по утрам простой метод 15х15х15