День секонд-хенда, малинового варенья и бездомных животных. Какие еще праздники отметить белорусам с 12 по 18 августа?

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Опубликовано: 12.08.2024 07:00 , Обновлено: 15.11.2024

Каждую неделю в Беларуси и по всему миру отмечают разнообразные праздники, которые дают возможность не только развлечься, но и обратить внимание на важные социальные вопросы. В этом материале мы перечислим интересные события, чтобы вы могли насладиться замечательной неделей и отдохнуть.

Профессиональные праздники

Каждый год миллионы людей отмечают свои профессиональные праздники, которые служат напоминанием о значимости их труда и достижений. Эти дни не только подчеркивают важность различных профессий, но и способствуют укреплению корпоративного духа и взаимопонимания в коллективе. На этой неделе нас ожидают:

15 августа — День археолога (неофициальный).

18 августа (третье воскресенье августа) – День военно-воздушных сил.

К слову, ранее в Министерстве труда Беларуси назвали 5 официальных профессиональных праздника в августе. Осталось еще два.

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12 августа. Международный день молодежи и Всемирный день слонов

Международный день молодежи

В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН в резолюции поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам молодёжи (Лиссабон, 1998 год) о провозглашении 12 августа Международным днём молодёжи. Празднование и наслаждение этим днем ​​полностью связаны с осознанием трудностей, с которыми сталкивается молодежь сегодня, а также с работой по решению этих проблем для лидеров завтрашнего дня.

Всемирный день слонов

Слоны — великолепные существа с невероятной памятью и эмоциональным интеллектом, которые поражают исследователей и любителей животных. Тем не менее, бесчисленное множество слонов каждый год жестоко убивают ради их слоновой кости жадные браконьеры, которые затем оставляют их туши гнить на солнце. Всемирный день слонов — идеальное время, чтобы узнать больше об этих удивительных животных и о том, что мы можем сделать для их сохранения и защиты, чтобы они не повторили судьбу мамонтов.

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13 августа. Международный день левшей

От ножниц до ножей, от консервных ножей до штопоров — левши могут стать объектом шуток в течение всего года из-за своей доминирующей руки. Но это день, когда нужно игнорировать все это и нести осведомлённость всем правшам по всему миру.

[info_b]Отметив свою первую годовщину в 1976 году, организация Lefthanders International помогла повысить осведомленность о множестве трудностей, с которыми могут столкнуться левши. Например, поскольку только 10% населения являются левшами, различные предметы, изготовленные специально для левшей, как правило, стоят дороже, чем их аналоги для правшей.[/info_b]

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14 августа. Всемирный день каллиграфии

Всемирный день каллиграфии отмечают каждую вторую среду августа. Это особый день, который привлекает внимание к прекрасному искусству.

Каллиграфия — это больше, чем просто письмо; это форма искусства, которая сочетает визуальную красоту с написанным словом. Отмечая этот день, мы вспоминаем об уникальном очаровании и элегантности, которые рукописные слова могут привнести в нашу жизнь. Это призыв схватить ручку и испытать радость создания чего-то прекрасного вручную.

16 августа. День малинового варенья

День малинового варенья учредило сообщество Daily-menu.ru в 2015 году. Выбор даты праздника не случаен: ранее этот день назывался Малинником и был посвящён ягоде, которая на протяжении веков пользовалась любовью всех слоёв населения.

Малину всегда ценили за её вкус и полезные свойства, используя не только в кулинарии, но и как средство для борьбы с простудами и для укрепления иммунной системы. Сегодня малина остаётся популярной и активно применяется в кулинарии (в пирогах, желе, киселях и т.д.). Её заготавливают различными способами: сушат, замораживают, варят компоты и варенья.

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17 августа. День секонд-хенда и Всемирный день бездомных животных

День секонд-хенда

Секонд-хенд — это место, где можно сдать и купить бывшие в употреблении вещи. Для многих людей посещение секонд-хендов стало привычкой — кто-то ищет экономию, кто-то коллекционные предметы. Эти магазины иногда превращаются в своего рода клуб, где продавцы знают своих постоянных клиентов.

Кстати, среди любителей секонд-хенда — Джонни Депп, Барбара Стрейзанд, Дрю Бэрримор и другие звёзды.

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Всемирный день бездомных животных

В третью субботу августа отмечают Всемирный день бездомных животных, учрежденный Международным обществом прав животных в 1992 году. Этот день служит напоминанием о проблемах уличных собак и кошек и их судьбе.

По всему миру проходят мероприятия, направленные на сбор средств для помощи бездомным собакам и кошкам. Волонтеры организуют концерты, конкурсы и аукционы, а также помогают найти новых хозяев для животных.

Цель Дня бездомных животных — повысить сознательность владельцев домашних питомцев и предотвратить неконтролируемое размножение. В некоторых ветеринарных клиниках в этот день предлагают бесплатную стерилизацию.

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