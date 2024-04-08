Почему пуговицы на мужской и женской рубашках расположены с разных сторон? Ответ может удивить

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Опубликовано: 08.04.2024 10:32 , Обновлено: 08.04.2024

Казалось бы, мужские и женские рубашки технически ничем не отличаются. Да, у них может быть разный покрой и дизайн, но это все равно один и тот же тип одежды. Однако есть одна вещь, которая делает их разными. Многие люди не обращают внимания на то, что пуговицы на женских рубашках расположены слева, а на мужских - справа. В чем же причина такого различия? Это не случайность.

Различия в застегивании мужских и женских рубашек кажутся довольно странными. В конце концов, все мы застегиваемся одинаково. Логичнее было бы шить одежду для левшей и правшей. Но все же, как и в прошлом, сегодня пуговицы на рубашках пришиваются с разных сторон в зависимости от пола человека, который будет ее носить. Почему так происходит и есть ли в этом смысл?

Некоторые люди пытаются найти хотя бы одно объяснение, обращаясь к логике. Сделать это бывает непросто. Ведь, как выясняется, логика здесь ни при чем, по крайней мере, в сегодняшних реалиях. Истоки различий в конструкции мужских и женских рубашек лежат в истории. Поэтому нужно вернуться на несколько столетий назад.

Одежда дворян

По данным некоторых источников, женские рубашки застегиваются на пуговицы с левой стороны, а мужские - с правой, потому что так было принято одеваться в различные исторические периоды.

Раньше мужчины одевались самостоятельно, а женщинам помогали слуги. В принципе, в этом нет ничего удивительного. В конце концов, как можно в одиночку надеть корсет, турне, юбки-кольца и несколько слоев другой одежды? Именно поэтому портные шили женскую одежду таким образом, чтобы с ней было удобнее обращаться другому человеку, горничной.

[info_b]Следует подчеркнуть, что речь идет о представителях высших сословий, поскольку более бедные люди не могли позволить себе ни слуг, ни пуговиц - они подвязывали одежду поясами или прикрепляли ее деревянными прищепками.[/info_b]

В конце концов, когда одежда стала производиться массово, женская одежда продолжала изготавливаться с пуговицами с левой стороны, а дизайн стал стандартным.

При чем тут рыцари?

Другое объяснение уходит корнями еще дальше - во времена рыцарей.

В мужских рубашках пуговицы находятся на правой стороне и “прикрыты” левой. Предполагается, что это связано с одним из основных правил на поле боя.

Обычно рыцарь держал щит в левой руке, а меч (или копье) - в правой. И поскольку оружие врага было в его правой руке, броневые пластины перекрывались слева направо, чтобы обеспечить двойную защиту этой стороны щита.

[info_b]Мужская одежда сохраняла отголоски военной формы и часто предназначалась для размещения мечей и пистолетов. Поскольку их в основном держали в правой руке, было выгодно иметь возможность расстегивать их левой рукой.[/info_b]

Говорят, этот принцип был перенесен с поля боя в гардеробную.

Другие теории

Но это далеко не единственные теории, которые пытаются ответить на этот вопрос. Среди других - тот факт, что многие женщины кормили грудью, держа ребенка в левой руке, или то, что Наполеон массово производил одежду, которую женщинам было намеренно трудно надевать.

Возможно, историки так никогда и не узнают, как именно женские пуговицы оказались слева, а мужские — справа, но независимо от их происхождения эта дизайнерская причуда стала еще одним обычаем в одежде.

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