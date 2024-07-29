В Минтруда назвали 5 профессиональных праздников в августе. Будут ли дополнительные выходные у белорусов?

Опубликовано: 29.07.2024 16:02 , Обновлено: 29.07.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси перечислили профессиональные праздники, которые отметят представители той или иной сферы деятельности в августе. Узнали, будут ли дополнительные выходные у белорусов за эти дни.

Как рассказали в Минтруда, в последнем летнем месяце - следующие профессиональные праздники:

2 августа - День работников органов государственного контроля,

- День работников органов государственного контроля, 4 августа (первое воскресенье этого месяца) - День железнодорожника,

(первое воскресенье этого месяца) - День железнодорожника, 11-го (второе воскресенье августа) - День строителя,

(второе воскресенье августа) - День строителя, 23-го - День работников государственной статистики,

- День работников государственной статистики, 25-го (последнее воскресенье августа) - День шахтера.

Календарь: Минтруда

Как видим, три из этих праздников уже выпадают на выходной день. Но дополнительных за эти даты не будет, так как это не государственные праздники.

Ближайшие выходные в будни белорусов ждут в ноябре. Так, День Октябрьской революции, который отмечают 7 ноября, в этом году выпадает на четверг. Поэтому белорусы будут отдыхать с четверга по воскресенье (с 7 по 10 ноября). Однако выходной в пятницу, 8-го, нужно будет отработать.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, ждет ли белорусов сокращение рабочей недели до четырех дней и какое влияние на жизнь населения может оказать такая мера.

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Также мы приводили пояснения от Минтруда по вопросу о том, кто из работающих белорусов и при каких условиях может получить денежную компенсацию вместо отпуска, а кто нет. Согласно ст. 161 Трудового кодекса Беларуси, часть трудового отпуска, которая превышает 21 календарный день, можно заменить денежной компенсацией.

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