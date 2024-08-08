"Деньги поднимают хорошие" - В Гомеле заметили очередь в 6 утра перед магазином. За чем стояли?

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Опубликовано: 08.08.2024 13:34 , Обновлено: 25.04.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал очередь в шесть утра перед одним магазином в Гомеле. Там стояла преимущественно молодежь и подростки. Комментаторы предположили, за чем выстроилась толпа, некоторые пользователи возмутились происходящим.

Люди выстроились в очередь так рано перед магазином одежды секонд-хенд. “Ох уж эти мамкины бизнесмены. Слабоумие и бизнес”, - написал под видео автор.

Судя по всему (но не факт), такой ажиотаж вызван возможностью найти в магазине после нового привоза какую-либо брендовую или хорошую вещь и продать ее потом по более высокой цене. “Неужели кто-то покупает потом с руками?” - спросил один комментатор. Ему ответили, что да, “там фирменные неношеные вещи, просто непроданные”.

“В свои 14 - 17 лет они уже не просят денег у родителей”, - отметил другой пользователь TikTok.

“А вам жалко? Вот почему желание вызывает такие негативы?” - спросила третья.

Еще один комментатор рассказал, что такие покупатели могут приобрести ветровку за $20, а потом продать на площадке Kufar за $400 - 500. “Это нередкая практика!” - заявил он.

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“Но деньги они поднимают хорошие”, - поделился наблюдением другой комментатор.

Третья написала, что ничего ценного не находила в магазинах секонд-хенд. “Нужно быть в первый день привоза”, - посоветовали ей.

“Вот часть из них как раз станет бизнесменами, а ворчащие и осуждающие пойдут на смену на завод”, - дал прогноз еще один юзер TikTok.

Другой написал, что это “будущие матерые перекупщики-спекулянты”. “Знали бы, какие деньги там образовались, сами бы работали”, - сказала третья.

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“Стоит задуматься, почему дети вместо игр, чтения и так далее пытаются заработать”, - дал почву для размышления комментатор.

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