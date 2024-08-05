Когда нужно завести кошку? Вот какие заболевания поможет преодолеть этот питомец

Опубликовано: 05.08.2024 17:15 , Обновлено: 05.08.2024

О том, что присутствие домашних животных рядом с человеком может оказывать целительное воздействие на здоровье человека, наверняка приходилось слышать многим. Рассказываем, в борьбе с какими диагнозами может помочь домашняя кошка и какая из них может стать хорошим "терапевтом".

Эффективность терапии с применением кошек, более известной как фелинотерапия, уже доказала своё положительное влияние на пациентов с многочисленными заболеваниями.

Содержание этих домашних животных с такой целью практикуется во многих домах престарелых, больницах, университетах и даже тюрьмах по всему миру.

При каких заболеваниях полезно завести кошку?

Помощь при депрессии . Взаимодействие с терапевтическим животным, например, с кошкой, может вызвать выброс эндорфинов в нашем организме, что создает чувство благополучия.

. Взаимодействие с терапевтическим животным, например, с кошкой, может вызвать выброс эндорфинов в нашем организме, что создает чувство благополучия. Снижение изоляции . Время, проведенное с кошкой-терапевтом, может обеспечить общение, которое смягчает одиночество, особенно среди пожилых людей.

. Время, проведенное с кошкой-терапевтом, может обеспечить общение, которое смягчает одиночество, особенно среди пожилых людей. Облегчение слабоумия. У пациентов с болезнью Альцгеймера взаимодействие с кошками может снизить проявления депрессии или перевозбуждения, а также способствует релаксации во время занятий с участием животных.

У пациентов с болезнью Альцгеймера взаимодействие с кошками может снизить проявления депрессии или перевозбуждения, а также способствует релаксации во время занятий с участием животных. Здоровье сердечно-сосудистой системы. Доказано, что кошки-терапевты снижают кровяное давление и, при длительном воздействии, защищают от сердечных заболеваний.

“Контакт человека с кошкой усиливает секрецию окситоцина, также известного как гормон привязанности. Благодаря ему снижается уровень кортизола, выравнивается артериальное давление, успокаивается нервная система. Дыхание становится медленнее и глубже, нас охватывает чувство покоя, даже своего рода медитации”, - объяснила доктор и зоопсихолог Малгожата Недома.

Кроме того, фелинотерапия нашла своё применение при лечении инвалидности и затруднений движения. Например, при ДЦП, после инсультов, и инвалидности, связанной с болезнью Паркинсона.

Также лечение кошками практикуют и при лечении недоношенных детей в возрасте одного и двух лет, которые страдают от различных нарушений, например, при проблемах слуха и зрения.

[info_b]Фелинотерапия оказывает положительное воздействие на пациентов с такими диагнозами, как артрит, аутизм, СПИД, СДВГ, диабет, рассеянный склероз и многое другое.[/info_b]

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Как выглядит кошачья терапия?

Суть терапии в лечении человеческих болезней и состояний сводится к взаимодействию с животными. Виды деятельности могут быть разными, но обычно включают в себя поглаживания, объятия, уход за шерстью и игры с терапевтическим котом.

Во время сеансов фелинотерапии для людей с проблемами опорно-двигательно аппарата либо неврологических заболеваниях большое значение приобретают физические нагрузки. Наклоны к кошке, ползание по полу за кошкой (хорошее упражнение для детей с ДЦП). Такие упражнения способствует снятию контрактур. Такие занятия стимулируют пациентов проявить физическую активность.

В работе с людьми, страдающими деменцией, присутствие кошки побуждает к стимуляции их разума и памяти. Врачи беседуют с пациентами о питомцах, задавая вопросы (как зовут кошку, чем её кормят, какой она породы и т. д.).

Эксперт подчеркнула, что в кошачьей терапии есть главное правило: кошка должна принимать в нём участие добровольно и без навязывания.

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Какая кошка может быть хорошим “терапевтом”?

Раздражённое животное не будет оказывать никакого терапевтического эффекта. Поэтому во время занятий врачи всегда заботятся как о безопасности пациента, так и о благополучии кошки.

Кошачья терапия предусматривает для животного наличие возможности уйти, если ему что-то неприятно. Также нужно позаботиться о комфорте пребывания кошки и обеспечить её когтеточкой, лотком и кормом.

Обычно кошки-терапевты нежны и общительны. Спокойствие для такого животного также важно, поскольку они взаимодействуют с разными людьми в разных условиях. Кошки, которые легко пугаются или реагируют на шумы или запахи, могут не подойти для этой роли.

Однако эксперты отмечают, что даже кот, который не очень ласков, способен многому научить человека и многое ему дать. И это также будет иметь терапевтический эффект.

“При условии, что мы отпустим и примем его поведение и не будем пытаться подчинить себе кошку, ведь это все равно не получится. Жизнь с таким животным, как кошка - это хороший урок отпускания и способ работать над своей личностью, особенно над своим эго”, - отметила эксперт.

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