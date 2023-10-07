В Литве предложили перейти на 4-дневную рабочую неделю. Сколько работают сейчас и возможно ли такое в Беларуси?

📊 Анализ

Опубликовано: 07.10.2023 10:10 , Обновлено: 07.10.2023

Старший экономист литовского банка Luminor Жигимантас Маурицас сообщил, что его стране стоит подумать над переходом на 4-дневную рабочую неделю. Свое предложение он обосновал ростом производительности труда и мировыми тенденциями.

“Тем более, что рабочую неделю с 6 до 5 дней сократили 100 лет почти назад, когда в 1926 г. Генри Форд сократил рабочую неделю на своем заводе, при этом не снизив зарплаты работникам”, - напомнил экономист, передает Delfi.

Маурицас напомнил, что во многих странах, несмотря на установленную законом 5-дневнцю неделю, количество рабочих часов снижается.

Как с 1 января белорусам разрешат работать на «удалёнке»? Объяснили в Минтруда

Так в ЕС в 2022 году работники в среднем работали на 2% часов меньше, чем 10 лет назад и на 4% меньше, чем 20 лет назад, привел данные литовский экономист.

“В Дании люди работают на 20% часов меньше, чем 50 лет назад. В Дании формально действует 37-часовая рабочая неделя (в других странах - 40-часовая)”, – рассказал он.

По словам Жигимантаса Маурицаса, официальное сокращение рабочей недели можно было бы ввести не прямо сейчас. “Было бы символично и радостно, если бы по случаю 100-летия решения Форда о переходе на 5-дневную неделю, в 2026 году договорились бы о переходе на 4-дневную рабочую неделю”, - предложил экономист.

В Минтруда рассказали, могут ли белорусам выдавать зарплату не деньгами

В Литве, на самом деле, отдельные работодатели уже пытаются ввести 4 рабочих дня. Так, в “Вильнюсских теплосетях” (Vilniaus šilumos tinklai) ранее похвалились, что четврехдневка позволяет сэкономить и при этом повышает мотивацию сотрудников.

С другой стороны литовские экономисты напомнили о дефиците рабочей силы в случае введения 4-дневной рабочей недели. Ведь во всех сферах деятельности прогресс может такое позволить.

Сколько работают в Литве и Беларуси?

Официально в Беларуси на 2023 год Минтруда запланировал 2011 часов работы для тех, у кого 5-дневная рабочая неделя. А у тех, у кого 6-дневная - 2014 часов. Это при официальном листик в 40-часов в неделю.

Однако, по данным за тот же 2021 год (данные МОТ), Беларуси средняя продолжительность рабочей недели составляла 35,5 часа. Так произошло за счёт больничных, отпусков по рождению ребенка и т.п.

Для сравнения, в том же 2021 году средняя рабочая неделя на уровне Евросоюза длилась 36,4 часа. Меньше всего работали жители в Нидерландах – 32,2 часов, Австрии (33,7), Германии (34,6), Бельгии (35), Дании (35,2) и Финляндии (35,4).

А вот в Литве и Польше в 2021 году в среднем работали 38,4 и 39,7 часов в неделю соответственно.

“Ужас и катастрофа” - Могут ли сократить рабочую неделю в Беларуси?

На самом деле, многие белорусы мечтают и даже готовы перейти на сокращенную рабочую неделю. Но при сохранении зарплаты.

Недавно портал поиска работы Praca.by провел опрос, в котором приняли участие более 5,5 тыс. работников. Оказалось, что 80% белорусов уверены, что “точно смогли бы” либо “скорее всего, смогли бы” за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что выполняют за пять.

Но на данный момент в Беларуси снижение рабочей недели до 4 дней не обсуждается. Ведь в стране наблюдается недостаток работников: не хватает чуть более 126 000 рабочих (столько предложений от нанимателей находится в общереспубликанском банке вакансий). Ранее в Министерстве труда объяснили, с чем связана нехватка работников.

В Минтруда пояснили, почему в Беларуси не хватает работников

Ещё в 2020 году член консультативного совета Министерства труда Беларуси Андрей Карпунин прямо назвал такую идею ужасной. “Это ужас, катастрофа и фантастика. На ближайшие 20 лет какая может быть четырёхдневная рабочая неделя? Нет. Это абсолютно неприемлемо ни для экономики предприятий, ни для экономики страны”, - был категоричен эксперт в эфире СТВ.

Однако есть и другой вариант работать поменьше. На самом деле разные категории работников в Беларуси могут рассчитывать на трудовой отпуск различной продолжительности. Однако, не все знают, что трудовое законодательство предусматривает возможность дополнительного отпуска и даже — поощрительного. В Минтруда объяснили, кому они положены.

Кто из белорусов может рассчитывать на дополнительный отпуск? А поощрительные бывают? В Минтруда объяснили

Также специалисты Департамента госинспекции Минтруда и соцзащиты разъяснили, может ли сотрудник отказаться от перерыва на обед, чтобы таким образом сократить свой рабочий день.

В Минтруда объяснили, можно ли белорусам отказаться от обеденного перерыва и сократить рабочий день

Ну и в качестве пока несбывшихся надежд можно утешать себя обещаниями министра труда Ирина Костевич, которая заявила, что белорусский парламент может внести в законодательство сокращённый рабочий день для части белорусов. Пока точных сроков чиновница не назвала.

В Минтруда пообещали некоторым белорусам сокращенный рабочий день. Кого коснется?