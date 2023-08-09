В Минтруда рассказали, могут ли белорусам выдавать зарплату не деньгами

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Опубликовано: 09.08.2023 13:21 , Обновлено: 09.08.2023

В Министерстве труда и соцзащиты пояснили, имеет ли право работодатель выдавать белорусам заработную плату не деньгами.

В ведомстве сообщили, что согласно второй части статьи 74 Трудового кодекса Беларуси, с согласия работника допускается замена денежной оплаты (полностью или частично) натуральной оплатой.

Натуральную часть зарплаты могут выдать продукцией и товарами производимыми как самим нанимателем, так и приобретенными у третьих лиц. При этом такая оплата должна быть выгодной для работника и его семьи.

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Законом не определено, в какой форме должно быть выражено согласие работника на замену денежной оплаты, но в Минтруда отметили, что лучше, если это будет прописано на бумаге.

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Напомним, ранее Телеграф писал о том, повысят ли зарплату белорусским бюджетникам в 2023 году:

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