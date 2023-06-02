Кто из белорусов может рассчитывать на дополнительный отпуск? А поощрительные бывают? В Минтруда объяснили

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Опубликовано: 02.06.2023 13:12 , Обновлено: 02.06.2023

Разные категории работников в Беларуси могут рассчитывать на трудовой отпуск различной продолжительности. Однако, не все знают, что трудовое законодательство предусматривает возможность дополнительного отпуска и даже - поощрительного. В Минтруда объяснили, кому они положены.

В Департаменте госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси пояснили, что продолжительность основного трудового отпуска по общему правилу составляет не менее 24 часов (часть первая статьи 155 Трудового кодекса Беларуси (ТК РБ)).

Более длительный отпуск предусмотрен для педагогических работников (30, 42 и 54 дня для разных категорий) и для работников профессиональных аварийно-спасательных служб (30 дней). Также на 30 календарных дней отпуска могут рассчитывать работники, признанные инвалидами, и работники младше 18 лет.

Однако, в некоторых случаях работник может рассчитывать на дополнительные дни отпуска :

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда - количество дней определяется по результатам аттестации класса (степени) вредности или опасности (ст. 157 ТК РБ)

за особый характер работы - в зависимости от вида работ, профессии и должности (ст. 157 ТК РБ)

за ненормированный рабочий день - до 7 календарных дней (ст. 158 ТК РБ)

за продолжительный стаж работы - до 3 календарных дней (ст. 159 ТК РБ)

Также в Минтруда пояснили, что, согласно статье 160 ТК РБ, работник может рассчитывать также на дополнительные поощрительные отпуска , если это прописано в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре. Их могут назначать как всем сотрудникам трудового коллектива, так и назначать в индивидуальном порядке.

Кроме того, согласно пункту 3 части 1 статьи 261-2 ТК РБ работодатель может добавить работнику ещё до 5 дней отпуска - в качестве “дополнительной меры стимулирования труда”.

Ранее в Министерстве юстиции пояснили, имеет ли белорус право поделить свой трудовой отпуск на несколько частей, а также сколько всего дней отпуска полагается белорусам.

Можно ли белорусам разделить свой отпуск на две части? А на три? В Минюст пояснили

Кроме того, согласно Трудовому кодексу Беларуси, некоторые белорусы имеют право потребовать от работодателя назначит ему отпуск именно летом.

Кто из белорусов может потребовать отпуск на лето? А кому придется идти осенью или весной? Нашли ответ в ТК