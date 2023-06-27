В Минтруда пояснили, почему в Беларуси не хватает работников

Опубликовано: 27.06.2023 13:00 , Обновлено: 27.06.2023

В Беларуси наблюдается недостаток работников: не хватает чуть более 126 000 рабочих (столько предложений от нанимателей находится в общереспубликанском банке вакансий). В Министерстве труда объяснили, с чем связана нехватка работников.

По словам Максима Флоринского, замначальника отдела рынка труда Минтруда, ранее наниматели, чтобы сохранить свое финансовое положение, сокращали рабочие места. Сейчас же бизнес перестроился и «идет развертывание».

«Люди начинают развиваться и заявляют все больше и больше вакансий», — пояснил обилие вакансий он.

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По состоянию на 27 июня в Беларуси не хватало рабочих на 126 087 вакансий. Так, в целом по стране недостает чуть больше 5300 водителей автомобилей, 4926 врачей-специалистов, 2500 продавцов.

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