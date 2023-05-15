В Минтруда пообещали некоторым белорусам сокращенный рабочий день. Кого коснется?
Министр труда Ирина Костевич заявила, что белорусский парламент может внести в законодательство сокращённый рабочий день для части белорусов. Пока точных сроков чиновница не назвала.
По ее словам, речь идёт о сокращённом рабочем дне для многодетных родителей.
“Сегодня предоставляется один свободный оплачиваемый день в неделю для многодетных родителей. Услышав их запрос как предложение, как альтернативу, мы предложили, и в Трудовом кодексе сейчас отрабатывается. Думаю, в ближайшее время будет принята норма о сокращенном рабочем дне на один час для многодетных родителей с тем, чтобы решить семейно-бытовые проблемы. Поэтому слышим, прислушиваемся и максимально стараемся двигаться”, - заявила она.
Пока неясно, идёт ли речь о замене одного дополнительного выходного на сокращенную пятидневку, или все льготы будут действовать в комплексе?
Ранее Телеграф писал, что ещё в 2021 году изначально чиновниками планировался именно такой подход: предоставить один свободный от работы день в неделю или сократить каждый рабочий день на час.
На данный момент в 2023 году, согласно Трудовому кодексу, дополнительный выходной полагается родителям и попечителям:
- воспитывающим ребенка с инвалидностью до 18 лет – дополнительный свободный от работы день в месяц с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств внебюджетного фонда социальной защиты населения;
- воспитывающим троих и более детей до 16 лет либо ребенка с инвалидностью до 18 лет – дополнительный выходной день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств нанимателя;
- воспитывающим двоих детей до 16 лет – дополнительный свободный от работы день в месяц . Оплата такого дня может предусматриваться в коллективном договоре или локальном акте нанимателя.