В Минтруда пообещали некоторым белорусам сокращенный рабочий день. Кого коснется?

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Опубликовано: 15.05.2023 15:27 , Обновлено: 19.10.2023

Министр труда Ирина Костевич заявила, что белорусский парламент может внести в законодательство сокращённый рабочий день для части белорусов. Пока точных сроков чиновница не назвала.

По ее словам, речь идёт о сокращённом рабочем дне для многодетных родителей.

“Сегодня предоставляется один свободный оплачиваемый день в неделю для многодетных родителей. Услышав их запрос как предложение, как альтернативу, мы предложили, и в Трудовом кодексе сейчас отрабатывается. Думаю, в ближайшее время будет принята норма о сокращенном рабочем дне на один час для многодетных родителей с тем, чтобы решить семейно-бытовые проблемы. Поэтому слышим, прислушиваемся и максимально стараемся двигаться”, - заявила она.

Пока неясно, идёт ли речь о замене одного дополнительного выходного на сокращенную пятидневку, или все льготы будут действовать в комплексе?

Ранее Телеграф писал, что ещё в 2021 году изначально чиновниками планировался именно такой подход: предоставить один свободный от работы день в неделю или сократить каждый рабочий день на час.

На данный момент в 2023 году, согласно Трудовому кодексу, дополнительный выходной полагается родителям и попечителям: