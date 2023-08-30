Как с 1 января белорусам разрешат работать на «удалёнке»? Объяснили в Минтруда

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Опубликовано: 30.08.2023 12:20 , Обновлено: 30.08.2023

С 1 января 2024 года в Беларуси начнут по-новому оформлять договора на дистанционную работу. В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, что именно изменится в трудовом законодательстве и к каким нововведениям готовиться работникам на "удалёнке".

Теперь в трудовом законодательстве будут чётко прописаны три вида дистанционной работы:

постоянная,

временная (до 6 месяцев за календарный год),

комбинированная (когда сотрудник постоянно или временно работает поочередно то дистанционно, то по месту нахождения нанимателя).

Ранее для того, чтобы работать на “удалёнке” белорусам приходилось оформляться на работу по гражданско-правовому договору, однако с 1 сентября появится возможность оформиться и по трудовому договору, которые гарантирует работникам дополнительные блага в виде оплачиваемого больничного, гарантированного отпуска и так далее.

Комментируя запланированные нововведения в законодательстве, начальник главного юридического управления Минтруда Валентина Масловская пояснила, что для того, чтобы перевести работника с постоянной дистанционной работы на комбинированную, придётся заключить дополнительное соглашение, а вот для временного перевода на удалёнку вносить изменения в трудовой договор не нужно будет - нанимателю достаточно будет издать соответствующий приказ, передает БелТА.

Если перевести работника на дистанционную работу пожелает сам наниматель, он обязан будет предупредить его об этом за меся и обосновать причину. Как пояснила Масловская, сотрудник вправе отказаться от предложения - в этом случае при увольнении наниматель обязан будет ему выплатить среднюю зарплату за две недели.

В Минтруда пообещали некоторым белорусам сокращенный рабочий день. Кого коснется?

Ранее в Минтруда обещали, что белорусский парламент может внести в законодательство предложение о введении сокращённого рабочего дня для многодетных родителей, а также пояснили, сколько денег должен выплатить наниматель работнику, если предприятие находилось “на простое”.

В Минтруда рассказали, сколько денег должны платить белорусам, если предприятие «на простое»