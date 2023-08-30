Как с 1 января белорусам разрешат работать на «удалёнке»? Объяснили в Минтруда
С 1 января 2024 года в Беларуси начнут по-новому оформлять договора на дистанционную работу. В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, что именно изменится в трудовом законодательстве и к каким нововведениям готовиться работникам на "удалёнке".
Теперь в трудовом законодательстве будут чётко прописаны три вида дистанционной работы:
- постоянная,
- временная (до 6 месяцев за календарный год),
- комбинированная (когда сотрудник постоянно или временно работает поочередно то дистанционно, то по месту нахождения нанимателя).
Ранее для того, чтобы работать на “удалёнке” белорусам приходилось оформляться на работу по гражданско-правовому договору, однако с 1 сентября появится возможность оформиться и по трудовому договору, которые гарантирует работникам дополнительные блага в виде оплачиваемого больничного, гарантированного отпуска и так далее.
Комментируя запланированные нововведения в законодательстве, начальник главного юридического управления Минтруда Валентина Масловская пояснила, что для того, чтобы перевести работника с постоянной дистанционной работы на комбинированную, придётся заключить дополнительное соглашение, а вот для временного перевода на удалёнку вносить изменения в трудовой договор не нужно будет - нанимателю достаточно будет издать соответствующий приказ, передает БелТА.
Если перевести работника на дистанционную работу пожелает сам наниматель, он обязан будет предупредить его об этом за меся и обосновать причину. Как пояснила Масловская, сотрудник вправе отказаться от предложения - в этом случае при увольнении наниматель обязан будет ему выплатить среднюю зарплату за две недели.
В Минтруда пообещали некоторым белорусам сокращенный рабочий день. Кого коснется?
Ранее в Минтруда обещали, что белорусский парламент может внести в законодательство предложение о введении сокращённого рабочего дня для многодетных родителей, а также пояснили, сколько денег должен выплатить наниматель работнику, если предприятие находилось “на простое”.
В Минтруда рассказали, сколько денег должны платить белорусам, если предприятие «на простое»