В Минтруда объяснили, можно ли белорусам отказаться от обеденного перерыва и сократить рабочий день

Опубликовано: 01.06.2023 13:54 , Обновлено: 01.06.2023

Специалисты Департамента госинспекции Минтруда и соцзащиты разъяснили, может ли сотрудник отказаться от перерыва на обед, чтобы таким образом сократить свой рабочий день.

В ведомстве отметили, что полностью отказаться от перерыва (чтобы покушать и отдохнуть) нельзя. Правда, с руководителем можно договориться, чтобы уменьшить время перерыва.

По Трудовому кодексу РБ, в течение дня каждому работнику гарантируется обеденный перерыв: он должен быть не больше двух часов, но не меньше 20 минут. Как именно долго он будет длиться, его начало и конец, определяются распорядком организации.

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Само обеденное время может быть использовано по своему усмотрению: вовсе не обязательно находиться на рабочем месте, можно пройтись и за пределы организации. Исключения: случаи, когда по условиям производства такой перерыв невозможен.

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