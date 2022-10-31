"Ситуация радостная" - Головченко рассказал, что ждёт от белорусской экономики

🎤 Мнение

Опубликовано: 31.10.2022 16:30 , Обновлено: 31.10.2022

31 октября премьер правительства Беларуси Роман Головченко рассказал, как все, по его мнению, хорошо складывается для белорусской экономики. Такой оптимизм он излучал в Беларуси спустя пару дней после того, как назвал 2022 год самым тяжёлым.

Вот какой “радостью” поделился глава Совмина Беларуси в понедельник 31 октября после визита к Александру Лукашенко. Собрали основные тезисы:

ВВП . “Валовый внутренний продукт страны прирастает… Рост, может, будет не очень бурный, но зато стабильный и уверенный”.

[info_b]В Белстате однако все ещё говорят о падении ВВП на 4,7%. Почему, мы писали подробнее [link href=“https://telegraf.news/ehkonomika/padenie-vvp-belarusi-v-sentyabre-zamedlilos-do-minus-4-7/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link].[/info_b]

Экспорт . “Ситуация абсолютно управляемая, где-то она даже радостная. Например, правительство очень радует ситуация по экспорту. Сегодня можно сказать, что проблемы с белорусским экспортом нет. Цифры нас радуют, особенно радует сальдо внешней торговли, сейчас мы имеем 3,5 миллиарда чистого плюса. Думаю, в следующем месяце дойдем до четырех”.

Инфляция . “Ситуация стабильная и спокойная в этой сфере. За 25 дней октября мы уже увидели снижение индекса потребительских цен сразу на 1%”, - похвалился Головченко. “Держать инфляцию под контролем, я думаю, получится неплохо”.

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Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 31 октября заявил, что наблюдает в Беларуси рост ВВП. По его словам, он продлится до конца года, но не будет “бурным”.

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Кстати, 2022 год стал одним из самых тяжелых для Беларуси за 30 лет. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Астане 28 октября.

Головченко назвал 2022 год самым тяжелым для Беларуси. Почему?

В то же время, премьер-министр Беларуси Роман Головченко 25 октября согласовал параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год. Так, ВВП должен вырасти на 3,8%, а инфляция не должна быть более 7-8%. Что еще?

ВВП — +3,8%, инфляция — 7-8%. Головченко озвучил планы на 2023 год. Что по росту зарплат?

А вот сторонние экономисты считают, что в белорусской экономике не все так хорошо. В ЕАБР сообщили, что падение ВВП Беларуси от месяца к месяцу ускорилось. Так, производство валового продукта в сентябре сократился на 3,3%, в то время как в августе падение было на 3%.

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