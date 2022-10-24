Глава Нацбанка рассказал, что будет с инфляцией в Беларуси

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.10.2022 13:46 , Обновлено: 24.10.2022

Председатель Национального банка Беларуси Павел Каллаур 24 октября заявил, что смотрит оптимистично в будущее. По его мнению, пик инфляции в Беларуси уже прошел, а дальше цены будут снижаться, как и проценты по кредитам.

“Наши прогнозы оптимистичны. Мы ожидаем, что прошли пик высокой инфляции и она постепенно будет замедляться. Соответственно будет продолжен процесс снижения ставок по кредитам”, - похвалился главный банкир Беларуси.

Какие цифры инфляции прогнозируют в Нацбанке Беларуси, Павел Каллаур, правда, не уточнил.

“Но эти ресурсы банковской системе и не нужны были, поскольку предприятия заработали на внешнем рынке валютную выручку и сокращали валютное кредитование”, - рассказал Павел Каллаур после визита на совещание во дворец Независимости к Александру Лукашенко.

Месячная инфляция в Беларуси ускорилась, а годовая замедлилась. Что подорожало?

Кстати, тот сказал главе Нацбанка работать с инфляцияей “не по букварю”, а “от жизни”.

“Инфляция во многом зависит от Национального банка. Но не во всем. Если по букварю экономическому или финансовому, это вопрос Национального банка. Я так не считаю. Инфляция - это рост цен, это вопросы всех уровней власти страны”, - заявил он.

А потом и всем собравшимся чиновникам [link href=“https://president.gov.by/ru/events/doklad-o-situacii-v-bankovskoy-sfere” rel=“noopener” target=“_blank”] посоветовал [/link]: “Критерий один: не только букварь экономический, который мы все с вами внимательно изучали, но и от жизни. Все опытные люди”.

Что ответил на это председатель правления Павел Каллаур, в пресс-служб не сообщили.

Ранее Телеграф сообщил, что в январе 2022 года глава Нацбанка Павел Каллаур рассказал свой прогноз инфляции на год, ставки рефинансирования и по депозитами в 2022 году.

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