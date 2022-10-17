Падение ВВП Беларуси в сентябре замедлилось до минус 4,7%

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Опубликовано: 17.10.2022 18:28 , Обновлено: 18.01.2023

В Национальном статистическом комитете сообщили, что по первой оценке валового внутреннего продукта объем ВВП составил 140,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января – сентября 2021 года. Таким образом он упал на 4,7%.

По данным Белстата, в августе ВВП страны упал на 4,9%. Таким образом, падение экономики Беларуси замедлилось на 0,2%.

Белорусская экономика приспособилась к санкциям. Но спрос, ВВП и инвестиции все равно упадут — ЕАБР

Напомним, что в августе заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич заваил, что увидел в экономике страны уже готовый “трамплин для экономического рывка в оставшиеся пять месяцев года”.

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Однако в Совмине Беларуси в сентябре заявили, что ВВП начнет расти в 2023 году. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 27 сентября на заседании президиума правительства по бюджету на 2023 год, пообещал, что ВВП вырастет на 3,8%. Для этого глава Совмина намерен вывести объём промышленного производства на рекордный уровень за 10 лет. Но дефицит бюджета все равно будет.

Головченко пообещал рост ВВП Беларуси на 3,8%. А Минфин — найти, где занять денег

[info_b]В то же время, в Международном валютном фонде в начале октября ухудшили прогноз для белорусской экономики на 2022 год. В МВФ спрогнозировали, что в этом году ВВП Беларуси упадет на 7%, а в 2023 году вырастет не более, чем на 0,2%.[/info_b]