Головченко пообещал белорусам "не очень бурный, но стабильный рост" ВВП

Опубликовано: 31.10.2022 13:41 , Обновлено: 18.01.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 31 октября заявил, что наблюдает в Беларуси рост ВВП. По его словам, он продлится до конца года, но не будет "бурным".

Во время встречи с Александром Лукашенко Роман Головченко рассказал тому, что “за сентябрь ВВП прибавил 0,2%, за октябрь ожидается еще 0,3%”.

Позднее про походе к журналистам премьер заявил, что помнит о задаче Александра Лукашенко добиться в 2022 году нулевого роста или падения ВВП. Т.е. выйти на такой же уровень, как в 2021 году, [link href=“https://www.belta.by/economics/view/golovchenko-prognoziruet-ne-ochen-burnyj-stabilnyj-i-uverennyj-rost-vvp-do-kontsa-goda-532393-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

“Задача не снимается, она выполняется. Валовой внутренний продукт страны прирастает: если в сентябре мы прибавили 0,2%, в октябре ожидаем прибавку еще 0,3% и собираемся расти вплоть до конца года. Рост, может быть, будет не очень бурный, но зато стабильный и уверенный”, - пообещал Роман Головченко.

На самом деле, в Национальном статистическом комитете (Белстате) сообщили, что объем ВВП Беларуси в сентябре составил 140,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января – сентября 2021 года. Таким образом ВВП все равно упал на 4,7%.

По данным Белстата, в августе падение ВВП страны было на уровне минус 4,9%. Таким образом, падение экономики Беларуси продолжается, хоть и замедлилось на 0,2%.

Падение ВВП Беларуси в сентябре замедлилось до минус 4,7%

Если прогноз Романа Головченко сбудется, то за оставшиеся октябрь, ноябрь и декабрь ВВП Беларуси может снизить падение на 0,7-1%. А значит в конце 2022 году будет зафиксировано снижение ВВП на уровне минус 3,7-4%.

При этом, Роман Головченко назвал рост ВВП Беларуси в 2021 году на уровне +2,3% “высоким”.

Ранее Телеграф сообщил что премьер-министр Беларуси 25 октября согласовал параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год. Так, ВВП должен вырасти на 3,8%, а инфляция не должна быть более 7-8%. Что еще?

ВВП — +3,8%, инфляция — 7-8%. Головченко озвучил планы на 2023 год. Что по росту зарплат?