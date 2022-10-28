Головченко назвал 2022 год самым тяжелым для Беларуси. Почему?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.10.2022 11:24 , Обновлено: 28.10.2022

2022 год стал одним из самых тяжелых для Беларуси за 30 лет. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Астане 28 октября.

Впрочем, по его словам, не только для Беларуси, но и для России и других стран СНГ.

Все потому, что «наши традиционные западные теперь уже бывшие партнеры открыто ставят цели по полной производственной, технологической, финансовой изоляции наших стран», — заявил Головченко.

И добавил: «Мало того, коллективный Запад, может, и сам того не подозревая, создал предпосылки для нового, возможно, самого крупного в истории мирового экономического кризиса».

[Telegram_widget url=“https://t.me/government_by/539”]

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 25 октября согласовал параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год. Так, ВВП должен вырасти на 3,8%, а инфляция не должна быть более 7-8%.

Кроме того, реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% при росте реальной зарплаты на 4,6%;

ВВП — +3,8%, инфляция — 7-8%. Головченко озвучил планы на 2023 год. Что по росту зарплат?

В свою очередь министр финансов Юрий Селиверстов 25 октября заявил, что в 2023 году власти Беларуси будут платить «недружественным» кредиторам белорусскими рублями. А дружественных Россиию и Китай попросят не требовать выплат вообще.

Минфин Беларуси пообещал недругам платить по кредитам рублями, а Россию и Китай попросит подождать