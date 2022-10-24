В ЕАБР рассказали, почему ВВП Беларуси упал в сентябре на 3,3%

Опубликовано: 24.10.2022 10:08 , Обновлено: 18.01.2023

В ЕАБР сообщили, что падение ВВП Беларуси от месяца к месяцу ускорилось. Так, производство валового продукта в сентябре сократился на 3,3%, в то время как в августе падение было на 3%.

Эксперты полагают, что это связано с тем, что вклад сельского хозяйства в динамику ВВП снизился примерно в два раза из-за завершения уборочной кампании.

В ЕАБР заметили, что в то же время сильно сократились темпы падения промышленного производства. В августе было минус 9,4%, а в сентябре уже всего минус 2,1%.

“Скорее всего, динамика промышленности сигнализирует о постепенном настраивании разрушенных цепочек поставок и частичной переориентации экспорта в Россию, азиатские и африканские страны”, - предположили в ЕАБР.

Там констатировали, что другие сферы экономики Беларуси показывали слабую активность. В ЕАБР объснили это низким внутренним способом в Беларуси и тем, что процессы перестройки на новые внешние рынки ещё не завершились.

В ЕАБР констатировали, что в целом по итогам 9 месяцев ВВП Беларуси снизился на 4,7%.

Ранее Телеграф сообщил, что в Национальном статистическом комитете сообщили, что по первой оценке валового внутреннего продукта объем ВВП составил 140,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января – сентября 2021 года. Таким образом он упал на 4,7%.

Падение ВВП Беларуси в сентябре замедлилось до минус 4,7%