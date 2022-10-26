ВВП — +3,8%, инфляция — 7-8%. Головченко озвучил планы на 2023 год. Что по росту зарплат?

Опубликовано: 26.10.2022 09:50 , Обновлено: 18.01.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 25 октября согласовал параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год. Так, ВВП должен вырасти на 3,8%, а инфляция не должна быть более 7-8%. Что еще?

По словам Головченко:

реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 4,1% при росте реальной зарплаты на 4,6%;

прирост инвестиций в основном капитал — 22,3%,

экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 5,5%.

Премьер-министр подчеркнул, что «ключевые параметры работы правительства и Национального банка на 2023 год остались без изменений, за исключением показателя по инфляции, который был скорректирован Министерством экономики по итогам совещания у главы государства с экономическим блоком правительства».

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Кроме того, Головченко рассчитывает повысить расходы на социальную сферу — на 17,5%, на здравоохранение — на 16%, на образование — на 19%, что сопоставимо с годовым уровнем инфляции.

Расходы на оплату труда в бюджетной сфере планируют увеличить на 19,3%. На выплату пенсий — на 16,5%, социальных пособий — на 15,8%.

«Рост экспорта на 5,5%. По расчетам Минэкономики, прогнозы развития внешних рынков дают возможность нарастить валютную выручку на 2,5 млрд долларов при увеличении экспортных поставок в Российскую Федерацию на 1,4 млрд долларов и в КНР — на 300 млн», — добавил премьер.

Напомним, что по данным Белстата, по первой оценке валового внутреннего продукта объем ВВП составил 140,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января – сентября 2021 года. Таким образом он упал на 4,7%.

Падение ВВП Беларуси в сентябре замедлилось до минус 4,7%

В свою очередь в ЕАБР сообщили, что падение ВВП Беларуси от месяца к месяцу ускорилось. Так, производство валового продукта в сентябре сократился на 3,3%, в то время как в августе падение было на 3%. И объяснили, почему.

В ЕАБР рассказали, почему ВВП Беларуси упал в сентябре на 3,3%

Тем временем аналитики исследовательского центра BEROC в своем свежем экспресс-анализе экономической активности Беларуси за октябрь спрогнозировали падение ВВП на 4,5-5% по итогам 2022 года. Это лучше, чем прогнозы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

BEROC спрогнозировал падение ВВП Беларуси на 4,5–5% к концу года