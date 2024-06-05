Четыре белорусских банка предложили кредиты на учёбу в вузах и ссузах в 2024 году. Где самые низкие проценты?

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Опубликовано: 05.06.2024 16:44 , Обновлено: 05.06.2024

С приближением вступительной кампании в белорусских учебных заведениях родители будущих абитуриентов начинают присматриваться к кредитным предложениям банков. Ведь далеко не всем сегодняшним школьникам удастся поступить на бесплатное отделение вуза или ссуза, а выложить всю сумму сразу за академический год под силу далеко не каждой семье. Посмотрели, какие белорусские банки сегодня готовы выдать деньги на обучение будущим студентам, где самые выгодные условия кредитования и какие документы нужно будет принести в банк.

На сегодняшний день белорусам доступны “учебные” кредиты в четырёх банках:

“Беларусбанк”,

“Белагропромбанк”,

“Белинвестбанк”,

“БТА Банк”.

Во всех случаях наличные деньги банки не выдают на руки, а открывают для клиента кредитную линию и раз в семестр перечисляют нужную сумму на расчетный счет учебного заведения после заключения кредитного договора.

Льготный кредит на обучение от «Беларусбанка»

Самые привлекательные условия кредитования предложил, пожалуй, “Беларусбанк”. В списке вузов, с которыми банк заключил договор о сотрудничестве, сейчас 46 вузов (с полным списком можно ознакомиться по ссылке).

Несмотря на то, что процентная ставка по этому кредиту - плавающая, она самая низкая среди действующих банковских предложений - 50% от ставки рефинансирования Нацбанка. Поскольку на данный момент действующая ставка установлена на уровне 9,5%, следовательно, платить за пользование кредитом сейчас придётся по ставке в 4,75% годовых .

Однако, есть важное ограничение по данному льготному кредиту - за счёт кредитных средств можно будет покрыть не более 70% от общей стоимости обучения в вузе, а для открытия кредитной линии придётся и тому, на кого оформляется кредит, и всем членам его семьи предоставить в банке справки о доходах за последние 12 месяцев и документы, подтверждающие другие источники дохода, при наличии таковых. Среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи за этот период не должен превышать 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату подачи документов для получения льготного кредита.

[info_b]С 1 мая 2024 года размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 418,73 рубля. Соответственно, тем, у кого доход превышает 1 465 рублей 55 копеек, придётся обратиться в другие банки. Отметим, что поскольку значение БПМ пересматривают ежеквартально, как правило – в сторону увеличения, то с 1 августа можно ожидать некоторого увеличения этой суммы.[/info_b]

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Кстати, сам льготный кредит могут выдать как самому студенту, так и кому-то из его родителей или законному представителю. Среди обязательных условий - дееспособность, белорусское гражданство или постоянное проживание и наличие постоянного источника доходов в Беларуси.

Возвращать средства банку можно будет уже после получения диплома о высшем образовании, в течении пяти лет. А вот проценты за пользование кредитом нужно будет вносить равными взносами сразу же после его получения. Если же студента по какой-то причине отчислят из вуза, использованную часть кредитной линии придется выплатить банку в течение 1 года (проценты при этом уплачиваются за весь период пользования кредитом в размере ставки рефинансирования).

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Кредит «Студенческий» от «Белагропромбанка»

“Белагропромбанк” предложил кредит “Студенческий” под 13-13,5% годовых . Она также “плавающая” и может измениться в зависимости от размера ставки рефинансирования Нацбанка (высчитывается по формуле: ставка рефинансирования + 3,5 или 4%).

А вот перечень потенциальных получателей этого кредита более обширен. Его предлагают не только для тех, кто получает основное образование, но и дополнительное образование, а именно:

среднего специального образования;

высшего образования I и II ступени (магистратура);

послевузовского образования (аспирантура (адъюнктура), докторантура);

повышения квалификации;

переподготовки кадров с высшим или средним специальным образованием, либо повышения квалификации руководителей;

обучения по программе MBA (Master of Business Administration).

При этом, в отличие от “Беларусбанка”, оплатить кредитными средствами “Белагропромбанка” можно всю стоимость обучения: максимальная сумма кредита может ограничиваться лишь кредитоспособностью конкретного заявителя (минимальная сумма кредита - 400 рублей).

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Кредит на учёбу от “Белинвестбанка”

“Белинвестбанк” поднял процентную ставку по кредиту на учёбу - если в прошлом году его можно было взять под 12,9% годовых, тов этом - уже под 14,6% годовых . А вот в списке партнёров банка стало на одно учреждение больше - теперь на этот кредит могут рассчитывать платники 26 вузов и ссузов страны. С полным перечнем таких учебных заведений можно ознакомиться по ссылке.

В отличие от других кредитных предложений, кредит “Белинвестбанка” ограничен не стоимостью обучения, а конкретной суммой — 15 тыс. рублей. Выдать её банк готов без поручителей и без справки о доходах на срок до 75 месяцев.

Среди прочих ограничений, указанных для данного кредита на сайте банка — чистая кредитная история, стаж работы на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев и возраст клиента. Так, кредит не выдадут студентам младше 18 лет и пожилым родителям студентов (женщинам старше 52 года и мужчинам старше 57 лет).

«Универ» от «БТА Банк»

Самая высока процентная ставка по кредиту на обучение у белорусского “БТА Банка” - 16,5% годовых . Впрочем, получить его также можно без лишних справок и поручителей на срок до 7 лет.

Как указано на официальном сайте банка, оформить данный кредит можно для получения:

среднего специального,

высшего,

дополнительного образования.

Причём не имеет значение, является ли учебное заведение государственным или частным, а вот максимальная сумма кредита ограничена — 15 тыс. рублей.

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