Белорусский «БТА Банк» объявил о смене собственника и названия

Опубликовано: 05.06.2024 12:33 , Обновлено: 05.06.2024

В среду, 5 июня, пресс-служба белорусского ЗАО "БТА Банк" объявила смене собственника и анонсировала смену названия финансового учреждения. Это стало возможным после завершения сделки по приобретению 99,93% акций банка казахстанской компанией ТОО SNRG Capital Eurasia у другой казахстанской компании - АО "БТА Банк" (Казахстан).

По информации самого банка, владельцем ТОО SNRG Capital Eurasia является предприниматель Султан Маренов из Казахстана. Компания входит в группу SNRG Capital Pte Ltd (Сингапур), которая специализируется на цифровом банкинге, финансовых и информационных технологиях, а также бизнес-консалтинге и управлении бизнес-проектами.

Несмотря на то, что компании Маренова работают главным образом на рынках Юго-Восточной Азии и стран евразийского региона, с белорусским рынком он также хорошо знаком, поскольку 10 лет - с 2005 по 2015 годы - возглавлял правление ЗАО “БТА Банк”. Совет директоров финансового учреждения он возглавил в январе 2024 года.

Вступая в должность, Маренов пообещал “усилить управляющую команду” компании и сфокусироваться на “растущих потребностях клиентов”, как физических лиц, так представителей малого и среднего бизнеса, которые “ведут активную внешнеэкономическую деятельность”.

Как после смены собственника будет называться “БТА Банк”, в компании пока не сообщили, отметив лишь, что смена названия произойдёт уже в 2024 году и “будет полностью соответствовать новой стратегии” банка.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в феврале 2024 года стало известно, что Национальный банк Беларуси выдал разрешение на продажу дочернего казахстанского “БТА Банка”. Тогда сумму предполагаемой сделки не озвучивали.

Нацбанк разрешил продать БТА банк