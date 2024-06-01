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Педагогические вузы и колледжи Беларуси определились, сколько «целевиков» наберут в 2024 году

Педагогические вузы и колледжи Беларуси определились, сколько «целевиков» наберут в 2024 году
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В Министерстве образования сообщили, что высшие и средне специальные учебные заведения Беларуси педагогической направленности, а также учреждения профессионально-технического образования определились с количеством мест, выделенных для тех, кто в 2024 году намерен начать получать образование на условиях целевой подготовки.

Полную информацию о количестве мест, выделенных в конкретных вузах и колледжах страны, выложили на официальном сайте Министерства образования в разделе “Поступающим на целевые места”. В ведомстве уточнили, сколько заявок на целевую подготовку педагогов подали в конкретный вуз или колледж конкретный исполком или организация.

Так, заявки от организаций и местных администраций, заинтересованных в подготовке педагогов, озвучили следующие вузы:

  • Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,
  • Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина,
  • Витебский государственный университет имени П.М.Машерова,
  • Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
  • Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,
  • Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова,
  • Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина,
  • Барановичский государственный университет,
  • Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой

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Что касается среднего специального образования, то в 2024 году педагогов-”целевиков” ждут в следующих колледжах:

  • Лингвогуманитарный колледж Минского государственного лингвистического университета,
  • Лидский колледж Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы,
  • Волковысский колледж Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы,
  • Гуманитарный колледж Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы,
  • Пинский колледж Брестского госуниверситета имени А.С.Пушкина,
  • Полоцкий колледж Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова,
  • Оршанский колледж Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова,
  • Горецкий педагогический колледж Могилевского госуниверситета имени А.А.Кулешова,
  • Социально-гуманитарный колледж Могилевского госуниверситета имени А.А. Кулешова,
  • Индустриально-педагогический колледж Республиканского института профессионального образования.

Когда подавать документы?

В Минобразования пояснили, что для участия в конкурсе для обучения на условиях целевой подготовки (то есть за средства организации-заказчика) абитуриенту необходимо заключить соответствующий договор. Вузы начнут принимать документы у “целевиков” уже 27 июня, а уложиться с подачей нужно будет меньше чем за неделю - до 2 июля .

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Помимо заключения договора с заказчиком абитуриент должен принести в приёмную комиссию следующие документы :

  • медицинскую справку;
  • рекомендацию с последнего места работы или службы или педсовета учреждения образования, которое он окончил;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • характеристику из оконченного учреждения образования;
  • документы, подтверждающие льготы, если таковые имеются;
  • документ об образовании.

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