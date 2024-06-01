Педагогические вузы и колледжи Беларуси определились, сколько «целевиков» наберут в 2024 году

Опубликовано: 01.06.2024 15:04 , Обновлено: 01.06.2024

В Министерстве образования сообщили, что высшие и средне специальные учебные заведения Беларуси педагогической направленности, а также учреждения профессионально-технического образования определились с количеством мест, выделенных для тех, кто в 2024 году намерен начать получать образование на условиях целевой подготовки.

Полную информацию о количестве мест, выделенных в конкретных вузах и колледжах страны, выложили на официальном сайте Министерства образования в разделе “Поступающим на целевые места”. В ведомстве уточнили, сколько заявок на целевую подготовку педагогов подали в конкретный вуз или колледж конкретный исполком или организация.

Так, заявки от организаций и местных администраций, заинтересованных в подготовке педагогов, озвучили следующие вузы:

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,

Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина,

Витебский государственный университет имени П.М.Машерова,

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,

Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова,

Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина,

Барановичский государственный университет,

Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой

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Что касается среднего специального образования, то в 2024 году педагогов-”целевиков” ждут в следующих колледжах:

Лингвогуманитарный колледж Минского государственного лингвистического университета,

Лидский колледж Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы,

Волковысский колледж Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы,

Гуманитарный колледж Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы,

Пинский колледж Брестского госуниверситета имени А.С.Пушкина,

Полоцкий колледж Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова,

Оршанский колледж Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова,

Горецкий педагогический колледж Могилевского госуниверситета имени А.А.Кулешова,

Социально-гуманитарный колледж Могилевского госуниверситета имени А.А. Кулешова,

Индустриально-педагогический колледж Республиканского института профессионального образования.

Когда подавать документы?

В Минобразования пояснили, что для участия в конкурсе для обучения на условиях целевой подготовки (то есть за средства организации-заказчика) абитуриенту необходимо заключить соответствующий договор. Вузы начнут принимать документы у “целевиков” уже 27 июня, а уложиться с подачей нужно будет меньше чем за неделю - до 2 июля .

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Помимо заключения договора с заказчиком абитуриент должен принести в приёмную комиссию следующие документы :

медицинскую справку;

рекомендацию с последнего места работы или службы или педсовета учреждения образования, которое он окончил;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

характеристику из оконченного учреждения образования;

документы, подтверждающие льготы, если таковые имеются;

документ об образовании.

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