Педагогические вузы и колледжи Беларуси определились, сколько «целевиков» наберут в 2024 году
В Министерстве образования сообщили, что высшие и средне специальные учебные заведения Беларуси педагогической направленности, а также учреждения профессионально-технического образования определились с количеством мест, выделенных для тех, кто в 2024 году намерен начать получать образование на условиях целевой подготовки.
Полную информацию о количестве мест, выделенных в конкретных вузах и колледжах страны, выложили на официальном сайте Министерства образования в разделе “Поступающим на целевые места”. В ведомстве уточнили, сколько заявок на целевую подготовку педагогов подали в конкретный вуз или колледж конкретный исполком или организация.
Так, заявки от организаций и местных администраций, заинтересованных в подготовке педагогов, озвучили следующие вузы:
- Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка,
- Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина,
- Витебский государственный университет имени П.М.Машерова,
- Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
- Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,
- Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова,
- Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина,
- Барановичский государственный университет,
- Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой
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Что касается среднего специального образования, то в 2024 году педагогов-”целевиков” ждут в следующих колледжах:
- Лингвогуманитарный колледж Минского государственного лингвистического университета,
- Лидский колледж Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы,
- Волковысский колледж Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы,
- Гуманитарный колледж Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы,
- Пинский колледж Брестского госуниверситета имени А.С.Пушкина,
- Полоцкий колледж Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова,
- Оршанский колледж Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова,
- Горецкий педагогический колледж Могилевского госуниверситета имени А.А.Кулешова,
- Социально-гуманитарный колледж Могилевского госуниверситета имени А.А. Кулешова,
- Индустриально-педагогический колледж Республиканского института профессионального образования.
Когда подавать документы?
В Минобразования пояснили, что для участия в конкурсе для обучения на условиях целевой подготовки (то есть за средства организации-заказчика) абитуриенту необходимо заключить соответствующий договор. Вузы начнут принимать документы у “целевиков” уже 27 июня, а уложиться с подачей нужно будет меньше чем за неделю - до 2 июля .
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Помимо заключения договора с заказчиком абитуриент должен принести в приёмную комиссию следующие документы :
- медицинскую справку;
- рекомендацию с последнего места работы или службы или педсовета учреждения образования, которое он окончил;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- характеристику из оконченного учреждения образования;
- документы, подтверждающие льготы, если таковые имеются;
- документ об образовании.
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