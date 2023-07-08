От 4,75% годовых! Кто из белорусов может получить кредит на обучение в вузе и ссузе в 2023 году? Дадут не всем

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Опубликовано: 08.07.2023 07:06 , Обновлено: 08.07.2023

В Беларуси в разгаре вступительная кампания. Далеко не все смогут поступить в высшие и средние специальные учебные заведения на "бюджет", многим за обучение придётся платить, и немалые суммы. Узнали, в какие банки могут обратиться белорусы за кредитом на учебу в вузах и ссузах, и что нужно для получения такого кредита.

Льготный кредит на обучение от «Беларусбанка»

Льготный кредит под 4,75% годовых в настоящее время можно получить в «Беларусбанке». Его выдают студентам (или их родителям или законным представителям), которые получают первое высшее образование на дневной форме обучения в высших учебных заведениях.

Процентная ставка по кредиту “плавающая” и составляет 50% от ставки рефинансирования Нацбанка (на данный момент ставка составляет 9,5%).

За счёт льготного кредита от «Беларусбанка» студент может оплатить не более 70% общей стоимости обучения, а возвращать средства банку можно будет уже после получения диплома о высшем образовании, в течении пяти лет. А вот проценты за пользование кредитом нужно будет вносить равными взносами сразу же после его получения. Если же студента по какой-то причине отчислят из вуза, использованную часть кредитной линии придется выплатить банку в течение 1 года (проценты при этом уплачиваются за весь период пользования кредитом в размере ставки рефинансирования).

Отметим, что программа кредитования «Беларусбанка» охватывает практически все белорусские вузы – банк заключил договор о сотрудничестве в общей сложности с 47 вузами страны из 50. Полный их перечень можно посмотреть по ссылке.

Однако, рассчитывать на этот кредит могут не все. Одним из основных ограничительных условий для получения льготного кредита является размер среднемесячного совокупного дохода за последние 12 месяцев. На каждого члена семьи студента он не должен превышать 350% бюджета прожиточного минимума (БПМ) на душу населения. С 1 мая по 31 июля БПМ установлен на уровне 352,13 рубля, следовательно, льготный кредит не положен тем, у кого доход превышает 1 232 рубля 45 копеек.

[info_b]Значение БПМ пересматривается ежеквартально, как правило – в сторону увеличения, следовательно, с 1 августа эта сумма может стать чуть больше.[/info_b]

«Студенческий» кредит от «Белагропромбанка»

Кредит на обучение под 13-13,5% годовых также предлагает “Белагропромбанк”. Здесь ставка за пользование кредитом также “плавающая” и зависит от размера ставки рефинансирования Нацбанка (высчитывается как ставка рефинансирования + 3,5 или 4%) .

Оформить данный кредит белорусы могут для получения основного или дополнительного образования, а именно:

среднего специального образования;

высшего образования I и II ступени (магистратура);

послевузовского образования (аспирантура (адъюнктура), докторантура);

повышения квалификации;

переподготовки кадров с высшим или средним специальным образованием, либо повышения квалификации руководителей;

обучения по программе MBA (Master of Business Administration).

Оплатить кредитными средствами “Белагропромбанка” можно всю стоимость обучения, однако, окончательную максимальную сумму кредита для клиента в банке пообещали определять, исходя из кредитоспособности конкретного заявителя.

Как и в случае с льготным кредитом “Беларусбанка”, возвращать основной долг по кредиту на обучение клиенты “Белагропромбанка” могут после окончания учебного заведения. Для студентов вузов, выпускников магистратуры и отделений допобразования срок возврата составит 5 лет, для студентов ссузов - 4 года.

Кредит «Хочу учиться» от «Белинвестбанка»

Кредит под 12,9% годовых (12,90% = 1,229 ставки по кредиту овернайт, также является непостоянной величиной и изменяется Нацбанком, как правило, одновременно с изменением ставки рефинансирования) студентам предлагает оформить “Белинвестбанк”. Правда, на этот кредит могут рассчитывать платники лишь 25 вузов и ссузов страны, в которых банк реализует проект по внедрению многофункциональных интеллектуальных идентификационных карточек. С полным перечнем таких учебных заведений можно ознакомиться по ссылке.

В отличие от указанных выше кредитных продуктов, кредит “Белинвестбанка” ограничен не стоимостью обучения, а конкретной суммой - 15 тыс. рублей. Выдать её банк готов без поручителей и без справки о доходах на срок до 75 месяцев.

Среди прочих ограничений, указанных для данного кредита на сайте банка - чистая кредитная история, стаж работы на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев и возраст клиента. Так, кредит не выдадут студентам младше 18 лет и пожилым родителям студентов (женщинам старше 52 года и мужчинам старше 57 лет).

«Универ» от «БТА Банк»

Оплатить обучение в вузе или ссузе белорусы также могут с помощью специального потребительского кредита “Универ” от “БТА Банка”. Его выдают под фиксированную ставку в 12,5% годовых на срок до 7 лет.

Как отметили в банке, оформить данный кредит можно для получения среднего специального, высшего или дополнительного образования, причём как в государственных, так и в частных учебных заведениях Беларуси. Претендовать на него могут как сами студенты (при наличии доходов), так и их родители или законные представители, а также супруги. Правда, максимальная сумма кредита в “БТА Банке” также ограничена - 15 тыс. рублей.

Отметим, что во всех случаях наличные деньги получателю кредита на руки не выдают. После заключения кредитного договора банки переводят конкретные суммы непосредственно на расчетный счет учебного заведения, как правило, в начале каждого учебного семестра.

Совмин ввел правила выдачи льготных кредитов на обучение в белорусских вузах

Напомним, в январе этого года Совмин ввел в Беларуси гранты на учебу, а также обновил правила предоставления льготных кредитов на обучение в высших учебных заведениях страны.

По новым правилам на льготный кредит могут рассчитывать студенты, поступившие на дневную форму обучения на платной основе в:

государственные вузы;

вузы потребительской кооперации;

вузы Федерации профсоюзов.

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