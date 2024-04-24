Минтруда Беларуси повысило размеры бюджета прожиточного минимума с 1 мая. На сколько вырастут пенсии и пособия?

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Опубликовано: 24.04.2024 14:57 , Обновлено: 24.04.2024

Министерство труда и социальной защиты Беларуси сообщило, что с 1 мая 2024 года повышаются размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). В среднем на душу населения он составит 418,73 рубля. Соответственно, увеличатся размеры пенсий и социальных пособий.

В Минтруда отметили, что новые размеры БПМ будут действовать по 31 июля 2024 года. В сравнении с предыдущим значением величину повысили на 2,9%. Согласно постановлению ведомства, с 1 мая размеры БПМ составят:

для трудоспособного населения - 448,99 рубля (+14,39 рубля),

рубля (+14,39 рубля), для пенсионеров - 303,03 рубля (+4,6 рубля),

рубля (+4,6 рубля), для детей до трех лет - 264,93 рубля (+4,54 рубля),

рубля (+4,54 рубля), для детей от трех до шести лет - 354,32 рубля (+5,23 рубля),

рубля (+5,23 рубля), для детей от шести до 18 лет - 413,07 рубля (+7,04 рубля).

Инфографика: Министерство труда и социальной защиты

С изменением размеров БПМ автоматически пересматривают размеры отдельных государственных социальных выплат, надбавок и повышений. К примеру, теперь единовременное пособие в связи с рождением ребенка составит 4187,3 рубля (10 БПМ в среднем на душу населения; ранее - 4067,4 рубля, то есть +119,9 рубля ), а при рождении второго и последующих - 5862,22 рубля (14 БПМ; ранее - 5694,36 рубля, то есть +167,86 рубля ).

[info_b]Подробнее о размерах государственных пособий семьям, воспитывающим детей, можно узнать здесь.[/info_b]

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Или, к примеру, социальные пенсии. Так, эта выплата инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства, составляет 110% БПМ. С 1 мая социальная пенсия для этой категории белорусов составит 460,6 рубля (прирост +13,2 рубля).

Для инвалидов третьей группы социальная пенсия - это 75% БПМ, то есть 314,05 рубля с 1 мая (прирост +8,99 рубля).

[info_b]Подробнее о размерах социальных пенсий можно узнать здесь, а по этой ссылке - о размерах доплат к пенсиям.[/info_b]

Последний раз размеры БПМ увеличивали в феврале 2024 года. Эти величины будет действовать по 30 апреля. Так, размер БПМ в среднем на душу населения составляет пока 406,74 рубля.

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