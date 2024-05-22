БГУИР открыл 3 новые специальности, которых нет в других белорусских вузах. Чему собрались учить?

Опубликовано: 22.05.2024 18:01 , Обновлено: 22.05.2024

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в 2024 году открыл набор на три новые специальности. В пресс-службе вуза добавили, что подобных направлений нет ни в одном другом учебном заведении страны.

Так, в этом году абитуриенты смогут впервые подать документы на следующие направления:

“Электронное машиностроение” (факультет компьютерного проектирования);

“Киберфизические системы” (факультет информационных технологий и управления);

“Цифровой маркетинг” (инженерно-экономический факультет).

На “Электронном машиностроении” студентов пообещали обучить разрабатывать программное обеспечение систем автоматического управления и многое другое. В конечном итоге специалисты будут уметь проектировать автоматизированные технологические комплексы и функциональные модули изделий электронной промышленности.

“Специальность «Электронное машиностроение» предполагает тесную работу с заказчиками кадров, например, с таким флагманом отечественной электронной промышленности, как «Планар». У нас и филиал открыт на предприятии, — отметил ректор БГУИР Вадим Богуш.

Специальность “Киберфизические системы” предполагает изучение цифровых двойников, робототехники, промышленной сенсорики, Big Data и так далее.

Студенты, обучающиеся на “Цифровом маркетинге”, помимо базовых экономических будут изучать маркетинговые и различные IT-дисциплины – основы объектно-ориентированного программирования, проектирование информационных систем. Предполагается, что выпускники смогут работать как в сфере традиционного маркетинга, так и специалистами в области электронной коммерции и Интернет-маркетинга, а также в сфере IT.

[info_b]В 2024 году на дневную форму обучения смогут поступить 2,1 тысячи человек, при этом 1190 мест — бюджетные, что на 30 больше, чем в 2023 году.[/info_b]

Ещё одним новшеством вступительной кампании стала 6-летняя непрерывная подготовка в сфере микроэлектроники, наноэлектроники, нанотехнологий и наноматериалов в интересах инновационного развития Беларуси по специальности «микро- и наноэлектроника». Это значит, что студенты смогут получить квалификацию «инженер» и сразу степень магистра, сообщило информагентство “Минск-Новости”.

Ранее Telegraf.news писал, что с 20 мая заработает “горячая” линия для молодёжи, которая хочет подзаработать этим летом. Получить информацию о том, где и как можно устроиться на работу, могут сами ребята и их родители. Кроме того, в Республиканском штабе студотрядов перечислили предприятия в стране и за рубежом, куда летом 2024 года сможет отправиться белорусская молодёжь.

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