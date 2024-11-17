Сколько квашеной капусты можно есть белорусам в день? Эксперты рассказали, что будет если переборщить

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Опубликовано: 17.11.2024 08:15 , Обновлено: 15.11.2024

Квашеная капуста - неотъемлемый элемент национальной кухни белорусов. Вкус этой простой овощной заготовки оценили много веков назад, а сегодня учёные и диетологи не сомневаются и заверяют, что регулярное употребление квашеной капусты благотворно влияет на все системы организма. Однако, как и в случае со многими другими продуктами, важно не переборщить с количеством. Рассказываем, чем так полезна квашеная капуста и сколько можно есть её в день, чтобы не столкнуться с побочным эффектом.

Квашеная капуста — древний продукт, который активно едят во всём мире. Предполагается, что впервые её начали готовить в Китае ещё 2000 лет назад.

Пользу, которую приносит употребление квашеной капусты, заметили много веков назад. Так, например, она стала одним из продуктов, который помог мореплавателям победить цингу.

Это стало возможно благодаря богатому витаминно-минеральному составу продукта. Квашеная капуста богата витаминами, особенно витамином C , который поддерживает иммунную систему и способствует усвоению железа.

[info_b]Согласно данным компании ZOE, занимающейся исследованиями в области питания, одна чашка квашеной капусты обеспечивает 23–28% от рекомендуемой суточной нормы потребления этого витамина.[/info_b]

Помимо прочих полезных свойств, квашеная капуста является источником других ключевых питательных веществ, в том числе:

витамина К1,

железа,

фолиевой кислоты,

марганца,

меди,

калия.

Кроме того, капуста содержит ценные пробиотики , которые способствуют здоровью кишечной флоры.

Ещё одно неоспоримое преимущество квашеной капусты — обилие клетчатки и высокое содержание антиоксидантов , которые помогают бороться со свободными радикалами. Это, в свою очередь, может снизить риск развития хронических заболеваний.

Квашеная капуста низкокалорийна , но при этом надолго сохраняет чувство сытости, что делает её идеальным диетическим продуктом.

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Какая польза квашеной капусты, была подтверждёна исследованиями?

Поскольку квашеная капуста производится из капусты, она обладает многими ожидаемыми полезными свойствами обычной листовой зелени. Однако процесс ферментации добавляет продукту уникальные и присущие именно ему свойства.

Учёные и диетологи утверждают, что регулярное употребление квашеной капусты способствует:

здоровью сердца,

здоровье костей,

здоровью желудка,

снижению воспалительных процессов,

укреплению иммунитета,

снижению тревожности,

снижению рисков рака.

Эти и не только эти свойства продукта были выявлены путём изучения вещественного состава квашеной капусты и проведению ряда исследований.

Так, например, профессор Кристофер Гарднер из Стэнфордского университета и его коллеги обнаружили, что регулярное употребление ферментированных продуктов может увеличить разнообразие «полезных» кишечных микробов.

Были проведены исследования, которые изучали влияние именно квашеной капусты на здоровье кишечника.

В 2018 году в одном исследовании 34 человека с синдромом раздраженного кишечника съедали 75 граммов квашеной капусты ежедневно. Спустя 6 недель все участники наблюдали значительное улучшение самочувствия, включая уменьшение болей в животе, снижение вздутия и нормализацию стула.

Этот продукт зря не добавляют при квашении капусты. Что станет со вкусом?

Существуют исследования, которые указывают на то, что регулярное употребление квашеной капусты снижает риск возникновения определённых видов онкологических заболеваний.

В 2006 году в США учёные исследовали факторы, влияющие на появление рака среди мигрантов, и обнаружили, что у тех, кто съедал более трех порций в неделю, риск развития рака груди был на 72% ниже, чем у тех, кто съедал 1,5 порции или меньше.

Исследование, проведённое в 2021 году, показало, что антиоксиданты и другие растительные питательные вещества в белокочанной и квашеной капусте могут играть роль в предотвращении повреждения клеток, которое может привести к раку.

А в 2015 году в ходе исследования выяснилось, что регулярное употребление ферментированных продуктов, к числу которых относится квашеная капуста, улучшает самочувствие людей, склонных к тревожности. Это обусловлено наличием тирамина - вещества, которое играет важную роль в функционировании нервной системы, так как может воздействовать на выработку нейромедиаторов.

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Сколько можно есть квашеной капусты в день?

Чтобы избежать этого риска, доктор Пунам Садчев рекомендует ограничиться одной порцией квашеной капусты в день и по возможности избегать продуктов глубокой переработки, чтобы поддерживать низкий уровень натрия.

По мнению доктора Шрути М., эта порция должна составлять от 10 до 60 граммов в день (1-6 столовых ложек).

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Какие побочные эффекты будут от злоупотребления квашеной капустой?

Квашеная капуста полна витаминов и питательных веществ. Малое количество калорий и жира может вызвать соблазн наесться квашеной капустой вдосталь, особенно у тех, кто пытается похудеть. Однако, как и в случае с большинством продуктов, умеренность является ключом к тому, чтобы продукт принёс пользу в рационе.

Следует учитывать, что квашеная капуста богата натрием . Одна порция содержит 9% от рекомендуемой суточной нормы. Среднестатистический рацион обычно не испытывает недостатка в этом элементе, поэтому его переизбыток отрицательно скажется на здоровье.

Слишком много натрия в рационе может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, заболеваний почек и застойной сердечной недостаточности.

Избыточное потребление квашеной капусты может привести к проблемам с пищеварением . Высокое содержание клетчатки и кисломолочных бактерий, хотя и полезно для микрофлоры, иногда может вызывать метеоризм, вздутие живота и даже диарею у людей с чувствительным желудком.

Некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на компоненты квашеной капусты , особенно если в процессе ферментации использовались дополнительные приправы или специи. Поэтому при введении квашеной капусты в рацион важно следить за реакцией организма, чтобы избежать неприятных последствий.

Квашеная капуста также содержит большое количество соли , что может негативно сказаться на здоровье при переедании.

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