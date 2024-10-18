Как быстро и вкусно приготовить капусту? Нашли рецепт, если хочется "квасить", а не квасить

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Опубликовано: 18.10.2024 15:26 , Обновлено: 18.10.2024

Замучились квасить капусту? Хотите после работы просто расслабиться и насладиться жизнью? И то, и другое? Тогда этот рецепт точно для вас! Предлагаем вам быстрый и вкусный способ приготовить блюдо, который не требует долгого стояния у плиты. Тушеная капуста с пивом – идеальный вариант для тех, кто хочет "поквасить" в компании друзей.

[info_b] Отметим, что под словом “квасить” имеют в виду не только подвержение продуктов кислому брожению. В разговорной речи это также означает “выпивать спиртное”. [/info_b]

Многим после тяжелого рабочего дня или даже недели хочется расслабиться и насладиться чем-нибудь вкусненьким. И это идеальное время, чтобы приготовить блюдо с пивом. Такой ужин не только согреет в холодный вечер, но и подарит массу удовольствия.

Например, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко утверждает, что “готовить с пивом – это вкусно”. Он и предложил сделать тушеную капусту с колбасками именно с помощью этого напитка.

Как правильно тушить капусту?

Но прежде чем перейти к рецепту, стоит знать несколько нюансов тушения капусты.

Для начала неплохо удалить с кочана все гнилые листья, а затем разделить его на четыре части – это облегчит процесс шинковки. Затем ее нужно нарезать очень тонко – так она хорошо протушится, станет мягкой и вкусной.

Добавьте соль и помните капусту руками, чтобы она выпустила сок.

[info_b]Для более насыщенного вкуса используйте два вида капусты – свежую и квашеную. Так, последняя добавит приятную кислинку и новую текстуру. Однако помните, что ее следует добавлять в самом конце.

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Лучшие специи – молотый черный перец, чеснок и тмин.

Что добавить в тушеную капусту?

С капустой отлично сочетаются:

копченые колбаски (придают блюду аромат дыма);

вяленые колбаски (не слишком жесткие);

запечённый предварительно кусок мясо.

Рецепт тушеной капусты с пивом на сковороде

Согласно рецепту Клопотенко, вам понадобятся следующие ингредиенты:

белокочанная капуста — 600 г;

квашеная капуста — 400 г;

копченые колбаски - 300 г;

темное пиво - 300 мл;

картошка - 4 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

луковица - 1 шт.;

тмин - 1 ч.л.;

масло для жарки (2 ст.л.)

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Разделите небольшую капусту на четвертинки и нарежьте тонкими полосками. Поместите ее в большую миску и тщательно помните руками. Очистите луковицу и нарежьте полукольцами, а 2 зубчика чеснока мелко порубите. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте лук с чесноком до мягкости. Очистите картошку и нарежьте крупными кусками. Старайтесь, чтобы они были одинакового размера для равномерного приготовления. Добавьте картофель на сковороду к луку и обжаривайте в течение 5 минут. Нарежьте копченые колбаски кусочками по 3-4 см и добавьте их в картофель. Добавьте нарезанную капусту и 1 ч. л. тмина. Тушите всё вместе ещё 10 минут. Влейте в сковороду 300 мл темного пива, которое придаст блюду красивый цвет и аромат. Тушите, пока пиво почти полностью не выпарится. Добавьте 400 г квашеной капусты, посолите и поперчите по вкусу, учитывая, что колбаски и квашеная капуста уже солёные. Хорошо перемешайте и протушите ещё несколько минут. Готово!

Как еще приготовить капусту с пивом?

Ранее Telegraf.news предлагал еще удивительное блюдо из капусты. Нужно вырезать середину кочана, положить туда мясо и залить все пивом. Это не только выглядит эффектно, но и обещает взорвать вкусовые ощущения. Почитайте, как всего несколько простых шагов могут превратить обычные ингредиенты в кулинарный шедевр.

Этот рецепт особенно должен понравится тем, кто любит голубцы. Ведь основные ингредиенты блюда — капуста и мясо, которое, по словам автора рецепта, будет «таять во рту», если замочить его в секретном ингредиенте. А именно в… пиве! Именно оно сделает свинину мягкой и придаст ей пикантный вкус.

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