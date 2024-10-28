Как приготовить "золотую" квашеную капусту? Добавьте эти 2 приправы - и не пожалеете

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Опубликовано: 28.10.2024 12:29 , Обновлено: 15.11.2024

Квашеная капуста — это не только вкусное классическое блюдо, но и источник многих витаминов. А если добавить всего две секретные приправы, то ее вкус заиграет новыми яркими нотами! Как приготовить "золотую" квашеную капусту, которая удивит вас и ваших близких? Вот несколько полезных рецептов.

Для приготовления золотистой квашеной капусты вам не понадобится много ингредиентов. Кроме кочана, понадобится только соль, чеснок, тмин и еще 2 специи, которые легко найти в магазинах. Последние будут отвечать не за цвет блюда, но и придадут больше пользы.

Речь идет, конечно же, о куркуме и о корне имбиря.

“Золотая” квашеная капуста - классический рецепт

Ингредиенты:

2 маленьких кочана капусты;

1 чайная ложка тертого имбиря;

2 чайные ложки сушеной куркумы;

2-3 зубчика чеснока;

2 столовые ложки морской или гималайской соли;

1 столовая ложка тмина.

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту и положите в большую миску.

Добавьте имбирь, куркуму, измельченный чеснок и соль. Перемешивайте руками (в перчатках, так как куркума сильно окрашивает кожу), пока капуста не начнет выделять сок.

Переложите капусту в кастрюлю, накройте тарелкой, на которую можно положить груз, и накройте тканью. Отставьте в теплое место на 2 недели.

По истечении этого времени переложите капусту в банки (тщательно взбивая) и поставьте в холодильник, чтобы замедлить процесс маринования.

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Рецепт “золотой” квашеной капусты с морковкой

Есть и другой вариант этого необычного блюда. Вам также понадобится морковка и перец горошком.

Ингредиенты:

1 кг белокочанной капусты;

1 маленькая морковь;

1 столовая ложка куркумы;

маленький кусочек имбиря;

20 г соли;

щепотка тмина;

перец горошком.

Способ приготовления:

Вымойте и высушите капусту, затем мелко измельчите. Морковь очистите и натрите на терке. Смешайте в миске.

Добавьте все специи, включая куркуму, тертый имбирь, соль, тмин и перец в зернах. Все хорошо перемешать, желательно с перчатками, потому что специи могут окрашивать руки.

Переложите капусту с добавками в банку или кастрюлю. Плотно прижмите так, чтобы сверху появился сок. Накройте тарелкой, положить что-нибудь тяжелое и оставьте так на 2 недели.

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Салат из квашеной капусты с куркумой

К слову, куркуму необязательно добавлять в капусту при квашении. Полезный салат можно сделать и из готовой маринованной капусты.

Ингредиенты:

0,5 кг домашней квашеной капусты;

1/2 чайной ложки куркумы;

чайная ложка тертого имбиря;

1 луковица;

1 яблоко;

3 столовые ложки льняного масла;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 чайная ложка меда.

Способ приготовления

Очистите имбирь, лук и яблоко. Яблоко натрите на больших отверстиях терки, имбирь - на самых маленьких, а лук нарежьте перьями.

Смешайте масло с уксусом и медом до однородной эмульсии.

Смешайте капусту со специями и тертыми овощами.

Подавайте блюдо охлажденным.

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Чем полезна куркума?

Куркума — это специя, которая придает блюдам желтый цвет. Ее использовали в Индии на протяжении тысяч лет как пряность и лекарственную траву.

В одном из масштабных исследований, опубликованном на сайте Национальной медицинской библиотеки США, сказано, что куркума содержит соединения, обладающие лечебными свойствами. Они называются куркуминоидами. Самым важным из них является куркумин, который является основным действующим веществом куркумы.

Так, согласно исследованию, куркума обладает мощным противовоспалительным действием и является очень сильным антиоксидантом.

Кроме того, она может:

помочь бороться с воспалением;

повысить антиоксидантную способность организма;

стимулировать нейротрофический фактор головного мозга;

снизить риск сердечных заболеваний.

Польза имбиря

Согласно данным академического медицинского центра Cleveland Clinic, свежий имбирь содержит мощное соединение под названием гингерол, которое обладает антиоксидантными свойствами и снижает активность воспалительных ферментов.

В результате имбирь “полезен при заболеваниях, связанных с воспалением, и для облегчения боли, особенно при менструальных болях, а также при заболеваниях, связанных с артритом”, - отметила диетолог Кэндис О’Нил.

Гингерол также может объяснить роль имбиря в поддержании стабильного уровня сахара в крови.

А некоторые исследования показали, что определенные элементы, содержащиеся в имбире могут обладать антибактериальными свойствами, хотя для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

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