Сколько дней квасится капуста? Эти 2 способа позволят наслаждаться заготовкой в течение года

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.10.2024 09:50 , Обновлено: 16.10.2024

Квашенная капуста - полезный и очень популярный продукт в белорусской кухне. Осенью и зимой такая заготовка исчезает со столов, как горячие пирожки. Однако чтобы квашеная капуста удалась, стоит соблюсти ряд нюансов и выдержать её нужное время. Рассказываем, как заквасить её разными способами и сколько дней должен занять этот процесс для получения идеального продукта.

Причин, почему квашеную капусту стоит включить в свой сезонный рацион, множество. Во-первых, она прекрасно дополнит практически любой ужин и идеально сочетается с картофельными, рыбными и мясными блюдами, которые очень популярны у белорусов. Во-первых, квашеная капуста - природный пробиотик, который укрепляет иммунную систему и обеспечивает правильную бактериальную флору.

Заквасить капусту можно в любое время года. Но особенно вкусен этот продукт осенью и зимой. Именно в это время года на прилавках появляются наиболее подходящие для квашения и маринования сорта капусты.

Домашняя квашеная капуста - гарантия свежести и пользы продукта. Ведь приготовив её самостоятельно, вы точно будете уверены, что в ней нет искусственных консервантов.

Способов заготовить капусту таким образом существует несколько, и каждый из них имеет свою специфику. Кроме того, важен и вид самой капусты. Как приготовить её идеально?

Какая капуста подойдёт для маринования?

Как известно, сортов и видов капусты существует огромное множество, и не все они подходят для закваски. Наиболее подходящий вариант - белокочанная. Хотя и пекинская, и краснокочанная также пригодны для квашения.

Белокочанная капуста имеет несколько сортов, некоторые из которых особенно хороши в маринованном виде. Это сорта Либератор и Новотон. Тем не менее в магазинах и на местных рынках достаточно выбрать любую белую спелую капусту с большим кочаном и компактной структурой. Лучше всего подходят поздние и зимние сорта. Отдав предпочтение зелёной капусте, на выходе вы получите сероватый и горьковатый на вкус продукт.

Сколько моркови нужно для квашения капусты? Сделайте так — и не прогадаете

В чём мариновать капусту?

Выбор ёмкости для маринования капусты зависит от личных предпочтений и желаемой порции. Это может быть бочка для маринования большего размера, просторное ведро или банки поменьше.

Наиболее подходящими ёмкостями для маринования капусты будут:

керамическая или деревянная бочка,

керамический горшок,

стерильное пластиковое ведро,

мешочки для квашеной капусты,

большие стеклянные банки.

[info_b]Наиболее приемлемые и доступные варианты — деревянная бочка и стеклянная банка. Но квасить капусту можно также в эмалированной посуде или посуде из нержавеющей стали (при условии, что в составе нержавеющей стали нет никеля. Никель может вступить в химическую реакцию с соком капусты и испортить продукт). Также не стоит квасить капусту в алюминиевой посуде, так как металл вступит в реакцию с кислотой, выделяемой овощем, что может быть вредно для здоровья.[/info_b]

Этот продукт зря не добавляют при квашении капусты. Что станет со вкусом?

Как подготовить капусту к маринованию?

Тщательно очистите капусту от поврежденных листьев и дефектов, разделите её на части, а затем мелко нарежьте. Можно сделать это вручную, используя большой нож, но это довольно трудоёмко, особенно если вы планируете мариновать капусту в большом количестве. Быстрее и эффективнее это можно сделать, воспользовавшись капусторезкой, которая также позволит сохранить равномерную толщину нарезанных кусочков. Если вы добавляете к капусте морковь, ее также следует очистить, вымыть и натереть на тёрке.

Для квашеной капусты можно использовать различные специи и добавки, чтобы улучшить вкус и аромат. Например, тмин, перец горошком, лавровый лист, горчицу (семена и порошок), кориандр. Также можно добавить немного сахара для баланса кислотности, морковь, чеснок и клюкву для пикантности. Экспериментируйте с пропорциями и сочетаниями, чтобы найти идеальный вкус для себя.

Как пожарить квашеную капусту до идеальной консистенции? С методом двух пальцев вы влюбите семью в эту осеннюю заготовку

Как и сколько квасить капусту в бочке?

Квашеная капуста в бочке позволяет собрать запасы на всю зиму и приготовить из неё вкусные блюда, например, салат из квашеной капусты.

Нашинкованную капусту сначала следует уложить слоями в ведро. Прежде чем приступить к маринованию, следует добавить немного соли: желательно одну столовую ложку на каждый килограмм капусты . Каждый слой должен быть покрыт солью.

Примерно через час “отдыха” капусту можно поместить в бочку, где её необходимо энергично взбить, чтобы она пустила как можно больше сока.

Прежде чем приступить к этому занятию, не забудьте прополоскать венчик в кипящей воде. Капуста должна полностью покрыться соком – это защитит её от кислорода.

Какие ещё рекомендации следует учесть при мариновании капусты в бочке?

Дно бочки можно устлать очищенные и нарезанные кусочками яблок, а верхний слой капусты укрыть капустными листьями.

В качестве груза используйте большой камень (например, гранит).

Сам процесс маринования при комнатной температуре должен длиться не менее 10 дней.

По истечение времени проверьте капусту на вкус. Если она готова, то просто разложите капусту стерилизованным банкам, тщательно залейте соком и плотно закройте. Хранить капусту в таком виде при около 6°C можно в холодильнике или прохладном подвале и она будет пригодна для употребления круглый год , как и её рассол.

Сколько мариновать капусту в банке?

Одним из самых простых и доступных способов квашения капусты является способ с применением стеклянных банок. Это отличное решение для маленькой кухни.

Как и прежде, разложите измельченный овощ слоями, перемежая слои солью, и в завершение тщательно взбейте, чтобы сок полностью покрыл капусту.

Затем банки следует закрыть, но не слишком плотно. Если крышечки вздуты, можно повторить процесс взбивания и время от времени откручивать банку, выпуская образовавшиеся газы. Маринование капусты в банке должно занять около 5-6 дней . Готовый продукт стоит поместить в холодильник или другое прохладное место.

Ранее Telegraf.news писал о том, что если вы хотите, чтобы квашеная капуста получилась такой хрустящей и сочной, то вам точно нужно знать, когда лучше всего квасить капусту в октябре! Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать благоприятный день и приготовить идеальную закуску.

Когда квасить капусту в октябре 2024 года? Вот что нужно сделать, чтобы была вкусной и хрустящей