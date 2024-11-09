Когда и как квасить капусту в ноябре 2024 года, чтобы точно получилась? Не пропустите эти лучшие дни

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Опубликовано: 09.11.2024 14:16 , Обновлено: 15.11.2024

Квашеная капуста – одно из самых популярных блюд белорусской кухни, которое славится своими полезными свойствами и ярким вкусом. Этот традиционный продукт известен не только в Беларуси, но и во многих других странах мира. Процесс квашения капусты представляет собой ферментацию, при которой естественные бактерии преобразуют сахара в капусте в молочную кислоту, создавая уникальный вкус и увеличивая срок хранения продукта. В этой статье мы рассмотрим полезные свойства квашеной капусты, технологию приготовления этого замечательного блюда и раскроем благоприятные даты и условия квашения капусты.

Полезные свойства капусты

Квашеная капуста — настоящий кладезь полезных микроэлементов. Она содержит много витаминов и минералов, а также пробиотики, которые необходимы для улучшения работы кишечника.

Согласно данным Национальных институтов здоровья США (National Institutes of Health (NIH)), пробиотики, содержащие в ферментированных продуктах, также положительно влияют на работу мозга и нервной системы, способствуя лечению депрессивных симптомов. Они же способны снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Квашеная капуста помогает укреплять иммунитет, так как содержит большое количество витамина C. Он стимулирует регенерацию клеток и способствует образованию коллагена, который необходим для сохранения упругости кожи.

Капуста полезна и детям, и взрослым, и пожилым — это идеальный продукт для правильной работы кишечника, крепких костей и доступный источник клетчатки. Кроме того, согласно исследованию европейских учёных, опубликованному в академическом издании Springer Nature, бактерии, содержащиеся в квашеной капусте, улучшают усвоение железа и делают его более биодоступным.

Полезна квашеная капуста и при похудении. Это диетический продукт — по словам врача-эндокринолога Елены Сюракшиной, в 100 граммах квашеной капусты содержится всего 23 калории. Кроме того, за счёт высокого содержания клетчатки квашеная капуста даёт чувство сытости на несколько часов, что помогает при похудении.

Сколько дней квасится капуста? Эти 2 способа позволят наслаждаться заготовкой в течение года

Когда пора квасить капусту в ноябре?

Многие хозяйки, занимаясь заготовками на зиму, опираются не только на опыт и проверенные рецепты, но и на лунный календарь. Какие дни будут благоприятными для того, чтобы квасить и солить капусту в ноябре 2024 года, согласно фазам Луны?

Благоприятным временем для квашения капусты считается период, когда Луна находится в растущей фазе:

12–15 ноября;

30 ноября.

Неблагоприятными считаются дни, приходящиеся на фазу убывания Луны, а также на новолуние и полнолуние:

16 ноября — полнолуние;

17–29 ноября — убывающая Луна.

Считается, что квасить капусту осенью нужно после первых заморозков. Слегка подмороженная капуста становится слаще и сочнее, что положительно сказывается на вкусе готового продукта. Кроме того, опытные хозяйки считают, что такая капуста будет лучше храниться.

Для квашения подходят средние и поздние сорта капусты с высоким содержанием сахара, необходимого для правильного процесса брожения. Кочаны должны быть плотными, с крепкими листьями без признаков повреждения и гнили.

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Простой рецепт вкусной хрустящей капусты

Заквасить хрустящую капусту можно всего из двух ингредиентов — капусты и соли. Соль должна составлять примерно 2% от массы капусты. На 3 кг капусты понадобится примерно 60 граммов соли.

Приготовление

Снимите с кочана верхние листья и мелко нарубите или нашинкуйте капусту.

Добавьте соль, тщательно перемешайте капусту и хорошо отожмите её руками — она должна дать сок, чтобы процесс ферментации шёл равномернее и быстрее. На этом этапе можно добавить дополнительные ингредиенты: морковь, яблоки, клюкву, тмин. Они должны занимать примерно 10-15% от веса капусты, иначе она не получится хрустящей.

Разложите капусту в подготовленную чистую тару. Сверху желательно установить гнёт, чтобы сок покрывал массу.

Поставьте ёмкость с капустой в помещение с комнатной температурой. Капуста должна кваситься 3-4 дня. В процессе ферментации её нужно протыкать деревянной палочкой или ножом несколько раз в день, чтобы дать выйти углекислому газу. Если этого не делать, квашеная капуста будет горчить.

Важно: квашеную капусту можно хранить в холодильнике, но чем дольше она хранится, тем кислее становится.

Основные моменты квашения капусты:

Лучше выбирать поздние сорта капусты, так они успевают накопить много сахара и дольше хранятся.

Проверяйте капусту на свежесть — на листьях не должно быть повреждений и признаков гниения.

Для улучшения вкуса и внешнего вида в капусту можно добавлять дополнительные ингредиенты, но в пропорции более 10-15% от веса капусты: морковь, бруснику, клюкву, тмин, яблоки и другие. Дополнительные ингредиенты помогают также ускорить процесс брожения.

Для квашения капусты лучше выбирать стеклянные, керамические или эмалированные ёмкости.

Важно хорошо утрамбовать капусту, чтобы она была полностью покрыта соком. Сверху кладётся груз (например, тарелка с банкой воды), чтобы капуста оставалась под слоем жидкости. Если уровень жидкости снижается, нужно подлить немного подсоленной воды.

В процессе ферментации (брожения) выделяется углекислый газ, поэтому важно периодически протыкать капусту деревянной палочкой, чтобы выпустить газы и предотвратить появление горечи в готовом продукте.

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