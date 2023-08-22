Как правильно хранить перцы? Так они останутся свежими несколько недель
Свежий перец любят за его сладость и хруст. Но при неправильном хранении он может быстро стать мягким и кашеобразным. Узнали, как правильно хранить болгарский перец, чтобы он оставался свежим и сочным несколько недель.
Как правило перцы хранят в холодильнике. Но зачастую они лежат там неделю, а то и меньше, а малейший дефект на кожице может быстро привести к тому, что мякоть станет кашеобразной.
К счастью, это легко предотвратить с помощью удивительно простого способа. Для этого достаточно взять пакет и бумажное полотенце.
Просто сложите пополам бумажное полотенце и поместите его в надежный полиэтиленовый пакет, затем положите один или два перца и плотно о закройте.
По словам британского эксперта по хранению продуктов, благодаря этому методу болгарский перец “остается свежим и нетронутым в течение нескольких недель”. При этом он отметил, что “зеленый болгарский перец хранится дольше, чем красный или желтый”.
К слову, лучше всего, если предварительно вымыть и тщательно высушить перец. Кроме того, как и большинство свежих овощей, целые перцы хранятся гораздо дольше, чем нарезанные, которые становятся мягкими уже через несколько дней.
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