На самом ли деле нельзя ставить горячую еду в холодильник? Раскрыли самый главный секрет кухни

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Опубликовано: 26.04.2023 11:53 , Обновлено: 12.09.2023

Все белорусы знают, что ставить горячие суп или кашу в холодильник нельзя. Данная традиция, кажется, появилась раньше самих холодильников. Но кто ответит, почему? Это одно из суеверий или требование безопасности? Мы нашли ответ. Заодно разберемся что за таинственный клапан есть в каждом кухонном рефрижераторе и почему за ним надо следить.

Вопрос, можно ли ставить горячую еду в холодильник, все ещё часто задают, и в нем есть смысл! Ведь одно из правил гласит, что убирать остатки еды в холодильник нужно как можно скорее - это лучший способ предотвратить чрезмерное размножение бактерий. Но можете ли вы убрать горячие блюда в холодильник сразу после приготовления?

Хотя многие хотят охладить продукты и остановить размножение бактерий, помещение горячих или даже подогретых продуктов в холодный холодильник само по себе сопряжено с двумя проблемами. Дело не в горячей пище, которую вы пытаетесь охладить, а в остальных продуктах в вашем холодильнике. Когда вы добавляете что-то с более высокой температурой в свой холодильник, вы повышаете температуру всего остального внутри. Независимо от того, насколько интеллектуальен ваш прибор, ему потребуется гораздо больше усилий, чтобы поддерживать низкую температуру.

Вторая проблема - скопление воды и льда. Одной из забот на кухне во время генеральной уборки является разморозка холодильника. Даже те, в которых есть функция саморазморозки, на самом деле требуют ежегодного обслуживания. И не надо тут жаловаться на плохих производиетлей. Виной всему тут могут быть сами владельцы устройства.

Все потому что холодильник “высушивает” продукты и воздух, из-за чего внизу (в том числе, в морозилке) появляется конденсат воды, который потом превращается в лед.

Именно поэтому в холодильник не стоит ставить горячие емкости с жидкой едой, особенно к задней стенке. Так вода начинает активно испаряться, и если кастрюля стоит слишком близко к радиатору, то это может со временем привести к скоплению воды и льда.

Правило одного-двух часов

Как правило, лучше всего убирать горячие блюда и остатки в холодильник в течение двух часов после приготовления. По истечении этого времени бактерии могут начать размножаться и превратить ваше вкусное блюдо в ожидающий своего часа приступ пищевого отравления. А вот двух часов должно быть более чем достаточно, чтобы ваши горячие блюда остыли до приемлемой температуры и были готовы к хранению в холодильнике.

Таинственное отверстие

Кстати, для вывода лишней воды во всех холодильниках внутри на задней стенке есть специальный клапан - дренажный сток. Туда стекается лишняя вода и потом по трубке идёт на испаритель, который находится внизу у задней стенки.

Если этот слив забит, например, пищевыми отходами или фрагментами упаковки, вода стекает на дно холодильника, а не в специальный резервуар. Это может привести не только к затоплению, например, нижнего ящика, но и к примерзанию морозильной полки, расположенной под холодильником.

Поэтому этот слив надо периодически чистить. Всегда начинайте мойку холодильника с чистки этого маленького отверстия в задней части холодильника. Оно не должно быть забито.

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Во многих холодильниках в комплекте есть вантуз (он может напоминать пластиковую заглушку), задачей которого является прочистка дренажного стока. Если у вас его нет, вы можете использовать ватную палочку (только не зубочистку, потому что она может сломаться и застрять в канале).

Как часто вам следует чистить свой холодильник?

Ваш холодильник должен выглядеть хорошо и быть здоровым. Тем не менее, вам нужно убедиться, что на полках, ящиках и стенах нет бактерий, если вы хотите, чтобы ваш холодильник работал наилучшим образом!

Холодильники - один из самых необходимых приборов в нашем доме, и они усердно работают 24/7, сохраняя ваши ингредиенты и остатки в сохранности и готовыми к употреблению. Окажите своему холодильнику немного заботы в виде ежемесячной глубокой очистки, которая включает в себя проверку сливного отверстия.

Ране мы писали, зачем ставить разделочную доску в холодильник? Большинство людей привыкли хранить ее в шкафу или кухонном ящике. И хоть класть доску в холодильник кажется странным, в этом есть смысл. Попробуйте — и вы не пожалеете.

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