Geely обхитрила Belgee? Китайцы начали продажи в СНГ конкурента белорусского кроссовера

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Опубликовано: 31.07.2023 18:52 , Обновлено: 31.07.2023

Только на жодинском «БелДЖИ» обрадовали началом продаж в автосалонах Беларуси и России "отечественного" кроссовер BelGee X50, который на самом деле является Geely Coolray, как Geely начала в СНГ продажи нового поколения Coolray китайской сборки. Мало того, судя по всему, новый настоящий Coolray будет стоить не на много больше "старичка" BelGee X50. Разобрались, как это получилось.

По словам Геннадия Свидерского, директора СЗАО «БелДЖИ», осенью BelGee X50 появятся в продаже не только в Беларуси, но и в России, написалixbt.com.

По его словам, предприятие получило право на производство китайского под своей эмблемой: «Это уже наша ответственность за комплектующие авто. Надеюсь, что во втором полугодии у нас уже будет бренд «Белджи», где мы более активно сможем внедрять локализованные компоненты, сокращая сроки».

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Комплектация BelGee X50

Что касается комплектации BelGee X50, то автомобили будут продаваться в черном цвете и топовой комплектации. На “БелДЖИ” отдельно подчеркивали, что в представленном кроссовере будет больше “отечественных” комплектующих, но с оговоркой.

«Здесь есть стекла, применяем российские, но мы считаемся Союзным государством… Все, за что не платим таможню внутри Союзного государства, считаем отечественным. И список этот будем расширять. То есть будет не только сварка, окраска, наша сборка, инсталляция, но будут еще и компоненты», - заявили на заводе.

Фото с сайта ixbt.com

Фото с сайта ixbt.com

Фото с сайта ixbt.com

Фото с сайта ixbt.com

Фото с сайта ixbt.com

Кроме того, после начала продаж в Беларуси и РФ BelGee X50 продажи Geely Coolray нынешнего поколения должны прекратиться.

«Да, у нас есть договорённость с китайцами, чтобы на этих рынках имелось два бренда: BelGee и Geely. Но конкурировать между собой они не станут. BelGee X50 имеет исключительное право на белорусском и российском рынке, и Geely SX11 (Coolray) прошлой генерации больше продаваться не будет. Значит, и покупателю не придётся размышлять, какой автомобиль лучше. Как может одинаковое быть лучше? Это как Volkswagen и Skoda: концерн один, но клиенты — разные», — сказал Геннадий Свидерский.

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Geely предложит более новую модель но не белорусской сборки?

И хотя белорусский Geely Coolray доживает последние месяцы в российской и белорусской рознице, это не значит, что модель исчезнет с рынка. Китайская компания запустила продажи, пока только в Казахстане, нового поколения Кулреев, и собираются они в Поднебесной.

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Такие авто уже появлялись и на улицах Москвы. Поговаривают, что в РФ проводится сертификация обновленной модели. Возможно, в китайской компании просто ждут, когда BelGee X50 окончательно обоснуется на рынке, и тогда будут запущены официальные продажи нового Coolray.

каким будет новый Coolray?

Новый Geely Coolray на днях в Казахстане показали на Международном фестивале современной музыки в Алматы, написал портал китайские-автомобили.рф.

Там представили три комплектации. За стартовую версию Standart просят 11 990 000 тенге (26 940 долларов). Версия Comfort обойдется в 12 490 000 тенге (28 064 доллара). Топовую версию Flagship оценили в 13 490 000 тенге (30 311 долларов). В России модель ожидают по цене от 2,4 млн российских рублей

Для сравнения, по данным издания Office Life, цена на “старичков” от Белджи в Беларуси будут начинаться от 63 тыс. рублей (20 820 долларов) и доходить почти до 75 тыс. рублей (24 800 долларов). Какие цены будут в России, пока официально неизвестно, но российские СМИ упорно пишут о 2,3 млн российских рублей.

Внешность машины стала более современной. За счет выпирающих бамперов машина немного подросла в размерах, колесная база осталась без изменений, архитектура не изменилась: автомобиль построен на глобальной платформе BMA.

Сообщается, что новый Coolray избавился от 1,5-литровой «турботройки», вместо неё — четырёхцилиндровый мотор того же объёма. Мощность двигателя составляет 172 л.с. (в Китае — 181 л.с.), ДВС работает в связке с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Новая связка агрегатов должна быть экономичной, так как заявленный расход бензина — всего 5,8 л / 100 км.

Дизайн кроссовера выполнен в стилистике Starburst. Из новшеств — Х-образная решётка радиатора, более узкие фары, «монофонарь». В салоне появилась единая панель экранов, также обновилась и панель в районе рычага КПП: сам рычаг стал меньше, а перед ним появилась площадка с беспроводной зарядкой для смартфона.

Самым заметным изменением во внешнем виде стала увеличенная решетка радиатора. Причем, значительная часть решетки косметическая, воздух проходит только через половину секций. На капоте появились декоративные воздухозаборники, которые по мнению дизайнеров добавляют внешнему виду больше спортивности.

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Оптика стала полностью светодиодной. Причем, дневные ходовые огни вынесли в нижнюю часть бампера, где обычно находятся противотуманки. Передние фары оснастили функцией автоматического переключения с ближнего на дальний свет. Сзади светодиодная полоса объединяет обе фары – модное дизайнерское решение 2023 года.

В салоне изменили форму приборной панели. Кнопки управления климатом и обогрева стекол вынесли под мультимедиа и сделали в стиле органов управления «истребителем».

Мультимедиа обновили, теперь она стала больше на 2 дюйма (12,3-дюймов) и визуально объединена с 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью. В сенсорной мультимедиа завязаны основные функции управления автомобилем, но в ней по-прежнему нет Apple Carplay и Android Auto. Правда, их можно дополнительно установить, если перепрошить систему мультимедиа.

В материалах отделки салона также используется искусственная кожа, замша, мягкий и жесткий пластик.

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В салоне сохранили панорамную крышу, накрывающую большую часть переднего и заднего ряда. При этом пространство над головой также удалось сохранить для высоких пассажиров.

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