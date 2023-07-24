Зачем на зеркале заднего вида в авто нужен рычажок? Может спасти вам жизнь

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Опубликовано: 24.07.2023 14:50 , Обновлено: 24.07.2023

Рычажок (или кнопка) под салонным зеркалом заднего вида есть практически в каждой машине. Однако не все водители, особенно начинающие, знают, зачем он нужен. Некоторые просто не обращают на него внимание, а некоторые считают неподвижной частью зеркала. На самом деле эта функция может потенциально спасти вашу жизнь.

Многие водители не любят выезжать на дорогу в темное время суток, ведь видимость значительно снижена даже при использовании фар.

Особенно неприятно, если водитель, едущий позади вас, использует дальний свет фар. Тогда блики от него в зеркале заднего вида мешают вам видеть дорогу впереди.

Эту проблему в один щелчок и призван решить рычажок на зеркале заднего вида в салоне автомобиля. Чтобы фары не ослепили вас, нужно просто откинуть выступ. С помощью него ваше зеркало моментально наклонится. Это, по сути, уменьшает слепящий эффект, поскольку свет направляется не в глаза, а вниз. При этом дорогу в зеркало все равно будет видно (четкость изображения снижается незначительно).

Пользовательница TikTok c ником @everythingbrooklyn поделилась видео, как работает эта функция. Многие в комментариях были в настоящем шоке и отметили, что ролик «изменил их жизнь».

[link href=“https://www.tiktok.com/@everythingbrooklyn?refer=embed” title=“@everythingbrooklyn” target=“_blank” rel=“noopener”] @everythingbrooklyn [/link] my boyfriend is a genius. who knew! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/todayyearsold?refer=embed” title=“todayyearsold” target=“_blank” rel=“noopener”] #todayyearsold [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foryou?refer=embed” title=“foryou” target=“_blank” rel=“noopener”] #foryou [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/rearviewmirror?refer=embed” title=“rearviewmirror” target=“_blank” rel=“noopener”] #rearviewmirror [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7003472220605451009?refer=embed” title=”♬ original sound - phonographicmaterial” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - phonographicmaterial [/link]

“Не знал об этом еще несколько недель назад, с тех пор моя жизнь изменилась”, “Никогда не знал, что именно для этого предназначена эта маленькая штучка”, “Напомнили мне, что у меня это есть”, — написали зрители.

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