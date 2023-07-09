В России в автосалонах стали продавать "чуть-чуть недоделанные" Lada Vesta. Это как?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.07.2023 16:20 , Обновлено: 09.07.2023

Россияне заметили в официальных салонах, продающих изделия завода АвтоВАЗ, недоделанные машины. Оказалось, производитель решил таким образом разгрузить склады, где скопились неготовые машины.

Видео таких неготовых автомобилей Lada появилось на Youtube-канале “НоваяLadaТольятти”.

В машинах есть двигатель, руль, 4 колеса, поэтому россиянам не стоит беспокоиться, сможет ли новый автомобиль ехать. В тоже время, там отсутствуют декоративные накладки на приборной панели, рассеиватели плафона освещения.

В то же время, российские СМИ сообщили, что, помимо попавших на видео недоработок, в некоторых машинах также не хватает внутрисалонных дверных ручек, бамперов и фар. Пока в таком слегка неряшливом виде в России продают Lada Vesta NG в “топовой комплектации” и даже с цифровой «приборной панелью» и 10,4-дюймовой медиасистемой.

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Производитель обещает потом “доработать” проданные в таком виде машины.

Напомним, что АвтоВАЗ после начала войны в Украине испытал на себе санкции, из-за которых ушел акционер компания Renault. Оставшиеся российские специалисты и менеджмент так и не смогли наладить поставку всех необходимых комплектующих. В связи с этим на складах АвтоВАЗа накопилось много собранных не до конца автомобилей.

Ранее Телеграф сообщил, что российский АвтоВАЗ официально презентовал на выставке удлиненный на 25 сантиметров автомобиль Lada Vesta. Он получил приставку Aura.

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Тем временем, в Санкт-Петербурге 14 июня показали новую модель от АвтоВАЗ, которую назвали Lada X-Cross 5. На ней есть все комплектующие, даже ручки дверей. Правда к российскому автопрому машина имеет весьма опосредованное отношение.

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