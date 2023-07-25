Volkswagen нашел замену России для сборки своих авто. Polo Sedan вернется?

Опубликовано: 25.07.2023 19:36 , Обновлено: 25.07.2023

Немецкий гигант Volkswagen договорился с узбекистанским заводом Jizzakh Auto для сборки там своих автомобилей. Для этого правительство страны даже подготовило постановление о подготовке документации, заключении договоров с банком и монтажа оборудования до декабря 2023 года.

По предварительным данным, на предприятии в городе Джизак немцы хотят выпускать не только традиционные авто, но и гибриды и электромобили. Кстати, узбекский завод намерен в 2024 году запустить производство и китайской марки BYD.

Пока нет никакой информации, какие модели планируют собирать на заводе в Узбекистане. Однако можно предположить, что Volkswagen может возродить производство очень популярных Polo Sedan для продаж в том числе в Беларуси и России. Но это пока лишь догадка. Раньше на узбекском заводе уже собирали автомобили VW, но это были Caddy.

[info_b]Известно, что ООО «Джизакский Автомобильный Завод» (Jizzakh Auto) в в 2022 году прошел аудит специалистов Volkswagen и получил максимальный уровень «Предпочтительный». Результаты проверки означают, что предприятие рекомендуется для стратегического партнерства. Jizzakh Auto – было основано в 2019 году. Предприятие имеет сборочный завод по производству коммерческих автомобилей Volkswagen и Škoda с годовой производственной мощностью до 20 000 автомобилей в год.[/info_b]

Напомним, что только в мае 2023 года Volkswagen завершила продажу своих заводов и активов в России. Само же производство автомобилей VW на территории РФ было прекращено 5 июля 2022 года.

[info_b]Volkswagen Polo Sedan — легковой автомобиль, который производили с 2010 года по полному циклу, со сваркой и окраской кузова, на заводе фирмы Volkswagen в России под Калугой. Был первым в истории фирмы автомобилем, специально разработанным для России.[/info_b]