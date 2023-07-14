«На складах уже нет» - В «БелДжи» заявили, что не будут больше продавать Geely Coolray. Что пообещали взамен?

Опубликовано: 14.07.2023 12:57 , Обновлено: 14.07.2023

Кроссовер Geely Coolray с момента появления на белорусском рынке пользоваться спросом, однако в "БелДжи" рассказали, что популярную модель в салонах покупатели больше не увидят. На смену «Кулрею» придёт другая машина.

Речь идет про автомобиль под маркой BelGee. Геннадий Свидерский, гендиректор «БелДжи» рассказал, что будет представлять собой новинка под названием Х50, написал портал av.by.

По его словам, предприятие расширяет лицензию. «Это уже наша ответственность за комплектующие авто. Надеюсь, что во втором полугодии у нас уже будет бренд «Белджи», где мы более активно сможем внедрять локализованные компоненты, сокращая сроки», - сказал он.

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По его словам, на предприятии проведены испытания «Белшиной», аккумуляторов. «Здесь есть стёкла, применяем российские, но мы считаемся Союзным государством. Всё, за что не платим таможню внутри Союзного государства, считаем отечественным», - отметил Свидерский.

Корреспондентам av.by на предприятии сообщили, что кроссоверов Coolray на складе завода больше нет, а в автосалонах осталось пару экземпляров. А вот первая партия BelGee Х50 в ближайшее время отправится в дилерские салоны Беларуси, также модель будут поставлять и в РФ.

Пока всех подробностей о новинке на заводе раскрывать не стали, но поделились первыми фотографиями логотипа:

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