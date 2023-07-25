В TikTok появились лайфхаки, которые могут убить ваше авто. Эксперты рассказали, что с ними не так

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Опубликовано: 25.07.2023 12:27 , Обновлено: 25.07.2023

В социальной развлекательной соцсети TikTok чего только нет! Миллионы людей смотрят различные видео практически на все темы, включая ремонт автомобилей. Тем не менее, автомобильные эксперты предупредили, что водителей о том, что некоторые лайфхаки, популярные на платформе, могут привести к ущербу на сотни долларов.

Так, директор по продажам одной из британских компаний по управлению топливом Дэвид Джеймс назвал 4 небезопасных для машины трюка.

Первый, где автомобилистам предлагают улучшить прозрачность фар автомобиля , распылив на них известную многим бытовую смазку WD40. По мнению эксперта, чистить фары — хорошая идея, однако конкретно этот лайфхак может доставить больше хлопот, чем пользы.

«Избегайте постоянного использования WD40, так как масло может просочиться в фары, что приведет к еще большей проблеме. Большинство современных фар имеют пластиковые крышки, и со временем масло может высушить пластик», — объяснил Джеймс.

Еще один популярный совет в TikTok — экономить деньги, используя смесь воды и жидкости для мытья посуды в качестве альтернативы стеклоомывающей жидкости.

По словам специалиста, небольшое количество жидкости для мытья посуды может быть полезно при очистке грязи с ветрового стекла вручную, однако распыление большого количества жидкости на стекло во время движения может испортить внешний вид вашего автомобиля.

«Бытовые моющие средства содержат агрессивные химические вещества, которые не предназначены для автомобилей и поэтому могут повредить ваш двигатель», — подчеркнул он.

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Также в последнее время в TikTok советуют водителям наносить зубную пасту на тряпку, чтобы скрыть царапины и потертости на автомобиле.

Хотя Дэвид согласился с тем, что этот трюк может помочь в устранении мелких царапин, если нанести небольшое количество зубной пасты на влажную ткань, а затем промыть и высушить участок, он подчеркнул, что не следует применять его часто.

«Не повторяйте этот процесс на одном и том же участке более двух раз, чтобы избежать дальнейшего повреждения лакокрасочного покрытия», — пояснил Джеймс.

И наконец, один из самых странных лайфхаков для автомобилистов, популярных в Tik Tok, — утверждение, что разрезание картофелины пополам и натирание ею ветрового стекла предотвращает образование конденсата.

Хотя очень тонкий слой может помочь предотвратить запотевание окон, Дэвид предупредил, что слишком частое использование этого трюка может привести к тому, что через лобовое стекло будет трудно смотреть.

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