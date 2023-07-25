«БелДжи» отправил в автосалоны белорусский кроссовер. Что с комплектацией, ценой и когда в продаже?

Опубликовано: 25.07.2023 11:07 , Обновлено: 25.07.2023

Компания «БелДжи» передала автодилерам отечественный кроссовер. На заводе рассказали про его комплектацию, когда автомобиль можно будет купить, и что по цене.

Кроссовер, о котором идет речь, по сути это знакомый белорусам Geely Coolray, но с новым названием - BelGee Х50 («Кулрей» на заводе больше не выпускают).

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Сообщается, что машины прошли стадию приемки и первую партию уже передали дилерам, рассказали Quto в компании.

Что касается комплектации , то отмечается, что они будут в черном цвете и топовой комплектации. Отдельно подчеркивается, что в представленном кроссовере будет больше отечественных комплектующих.

Поступят в продажу автомобили, по информации Quto, в начале августа.

Что касается цен , то точных данных пока нет, однако, по словам Сергея Худоешко, замдиректора предприятия, за счет того, что в автомобиле будет «больше комплектующих отечественного производства», это позволит установить на кроссовер более “демократические цены”. Ожидается, что BelGee Х50 будет дешевле, чем Geely Coolray.

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“Здесь есть стекла, применяем российские, но мы считаемся Союзным государством”, - сказал Худоешко. “Все, за что не платим таможню внутри Союзного государства, считаем отечественным. И список этот будем расширять. То есть будет не только сварка, окраска, наша сборка, инсталляция, но будут еще и компоненты”, – отметил он.

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