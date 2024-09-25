Потолстели пальцы и появились ямки на ногтях? Врач назвал 5 симптомов на руках, которые сигнализируют о проблемах со здоровьем

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Опубликовано: 25.09.2024 15:58 , Обновлено: 02.10.2024

Руки человека могут многое рассказать о его здоровье. Именно поэтому не стоит упускать из виду некоторые изменения, которые могут с ними происходить. Врач назвал 5 симптомов, связанных с руками, которые могут свидетельствовать о присутствии серьёзных.

Врач общей практики и старший клинический консультант в The Independent Pharmacy доктор Дональд Грант призвал тщательно следить за состоянием своих рук. По его словам, руки могут свидетельствовать о целом ряде проблем со здоровьем, что может помочь вовремя обратиться за помощью и начать своевременное лечение.

«Очень важно понимать явные признаки заболевания и уметь замечать изменения в состоянии рук, чтобы избежать дальнейшего ухудшения самочувствия”, - рассказал эксперт.

Он выделил 5 основных признаков, которые должны послужить сигналом о том, что нужно обратиться к медикам для дальнейшего обследования.

Эти признаки могут повлиять на состояние кожи, ногтей, суставов и даже на общий размер рук.

[info_b]Напомним, что информация из интернет-источников носит ознакомительный характер и не должна быть поводом для самолечения. При возникновении тревожных симптомов и постановки точного диагноза необходимо обратиться к врачу.[/info_b]

Пожелтение и деформация ногтей

Как отметил доктор Грант, ряд проблем со здоровьем может привести к изменению внешнего вида и текстуры ногтей. Так, например, наличие ямок на ногтевой пластине может свидетельствовать о наличии псориаза. При тяжёлой форме заболевания ногти могут даже крошиться.

Жёлтые ногти могут также свидетельствовать о ряде проблем со здоровьем, включая грибковые инфекции или сопутствующие заболевания, связанные с болезнью лёгких.

«Учитывая такое количество потенциальных причин, крайне важно обратиться за дополнительной консультацией к врачу общей практики, чтобы диагностировать проблему и получить правильное лечение», - подчеркнул специалист.

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Сухость кожи

Текстура и внешний вид кожи на руках могут довольно быстро меняться во время болезней поэтому не стоит упускать из виду важные симптомы, указывающие на некоторые проблемы.

«Ладонная эритема — это заболевание кожи, при котором ладони рук краснеют. Оно также может вызывать ощущение жжения и может возникать у людей по ряду причин, включая беременность. Однако оно также может быть признаком тревожных состояний здоровья, таких как лимфома или заболевание печени”, - отметил Дональд Грант.

Сухость кожи рук может говорить о дефицит витаминов, например, недостаточном потреблении кальция или витамина D. Эти симптомы могут быть поводом для того, чтобы сбалансировать своё питание.

Также сухая кожа может говорить об аллергических реакциях или быть признаком экземы. В таком случае стоит прибегнуть к безрецептурным увлажняющим кремам, которые смогут эффективно восстановить естественный барьер кожи и обеспечат необходимое увлажнение.

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Жесткие суставы

Когда суставы рук становятся жесткими, это обычно является признаком артрита.

«Остеоартрит — распространенное заболевание, которое может привести к отеку, боли и скованности, одновременно ограничивая подвижность. Оно, как правило, поражает основание большого пальца и средние суставы пальцев, но может вызывать боль по всей руке”, - отметил доктор.

Лечить остеоартрит может быть сложно, но некоторое облегчение могут принести противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, который можно использовать для снятия боли и отечности. А выполнение разумного количества упражнений может помочь облегчить скованность.

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Холодные руки

“Холодные руки могут быть признаком плохого кровообращения, но также могут указывать на анемию, когда наблюдается недостаток эритроцитов”, - объяснил эксперт.

Однако это далеко не весь список заболеваний, которые могут сопровождаться таким симптомом. Холодные руки таже могут указывать на ряд скрытых заболеваний, таких как диабет или тромбы.

Если холодные руки наблюдаются на протяжении длительного времени, то это повод для обследования, уверен доктор.

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Утолщение пальцев

Изменение размеров пальцев, например, их ширины, может помочь выявить опасные для жизни заболевания. В их числе фиброз лёгких. Расширение пальцев и утолщение ногтей - один из самых заметных симптомов такого заболевания.

«Дактилит, при котором пальцы становятся намного шире, может быть признаком серповидноклеточной анемии, туберкулеза или бактериальной инфекции. Учитывая столь большое количество потенциально опасных причин, я настоятельно рекомендую людям немедленно обратиться за медицинской помощью, если они заметят какие-либо изменения в своих пальцах”, - заявил врач.

Эксперт подчеркнул, что не стоит заниматься самолечением при обнаружении каких-либо симптомов. Спектр заболеваний, которые могут найти своё отражение на состоянии рук, очень широк и требует консультации с компетентным специалистом.

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