Врачи назвали 5 признаков присутствия "тихого убийцы" в крови. Когда белорусам обязательно проверяться на холестерин?

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Опубликовано: 27.12.2023 11:13 , Обновлено: 27.12.2023

Высокий уровень холестерина может увеличить риск опасных инфарктов и инсультов, а многие белорусы могут про это даже не подозревать. Врачи назвали пять тревожных сигналов о том, что это жировое вещество засоряет ваши артерии. Когда стоит сдать анализы?

[info_b]По словам врачей, признаки повышенного содержания холестерина проявляются в разных областях тела в зависимости от пораженной артерии. При этом высокий уровень вещества часто не желает проявляться на ранних стадиях. Из-за этой коварной природы заболевание получило прозвище “тихий убийца”.[/info_b]

“Первый заметный симптом закупорки артерий холестерином - состояние, известное в медицине как атеросклероз, - часто не проявляется до тех пор, пока не произойдет значительная закупорка”, — рассказала Смрити Сараф, британский доктор, консультант-кардиолог больницы The Lister Hospital, в интервью Express.co.uk.

[info_b]Атеросклероз — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов. Отложения формируются в виде атероматозных (холестериновых) бляшек. Последующее разрастание в них соединительной ткани (склероз), и кальциноз стенки сосуда приводят к деформации и сужению просвета вплоть до обтурации (закупорки сосуда). Атеросклероз сосудов приводит к ишемической болезни сердца (ИБС).[/info_b]

По ее словам, когда симптомы появляются, “они могут варьироваться в зависимости от пораженной артерии”.

“Например, если речь идет о коронарной артерии, вы можете испытывать такие симптомы, как боль в груди (стенокардия) или одышка, часто во время физической активности”, — отметила Сараф.

“Если же речь идет об артериях, ведущих к мозгу, то это может привести к внезапному онемению или слабости в руках или ногах, затруднению речи или ее невнятности, а также к опусканию мышц лица. Это симптомы инсульта, и они требуют немедленной медицинской помощи”, — добавила она.

Врач объяснила, что жировое вещество вызывает эти признаки, накапливаясь на внутренних стенках артерий. Здесь холестерин образует твердую, плотную субстанцию, известную как бляшка. Что тревожно, этот процесс, известный как атеросклероз, может начаться уже в детстве.

“По мере накопления бляшки сужают артерию, уменьшая приток крови к жизненно важным органам. Если кусочек бляшки оторвется, это может привести к образованию тромба, который может полностью перекрыть кровоток. Это может привести к инфаркту или инсульту, в зависимости от расположения закупоренной артерии”, — предупредила специалист.

Поэтому, если вы заметили хотя бы один из предупреждающих признаков, о которых рассказал доктор, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

“Это серьезные симптомы, которые могут свидетельствовать о сердечном приступе или инсульте”, - добавила Сараф.

Когда нужно сдавать анализы на холестерин?

Хотя эти тревожные сигналы могут появиться, доктор Сараф подтвердила, что они часто не проявляются до тех пор, пока состояние не разовьется с течением времени.

“В некоторых случаях люди не знают, что у них высокий уровень холестерина, до тех пор, пока у них не случится сердечный приступ или инсульт - серьезные события, которые могут произойти, когда накопление холестерина приводит к закупорке артерий, снабжающих сердце или мозг”, — объяснила она.

И продолжила: “Вот почему так важны регулярные анализы крови. Они являются основным способом раннего выявления высокого уровня холестерина, что позволяет принять меры до того, как он приведет к серьезным проблемам со здоровьем”.

Простой анализ крови, известный как липидный профиль, позволяет измерить уровень общего холестерина, “плохого” холестерина и “хорошего” холестерина.

По словам доктора Сараф, “взрослым старше 40 лет рекомендуется проверять уровень холестерина не реже одного раза в пять лет”.

“Однако если у вас в семье повышенный уровень холестерина или есть другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, вам может потребоваться проверять уровень холестерина чаще”, — обратила внимание она.

[info_b]Чтобы расшифровать анализы, стоит обратиться к врачу.[/info_b]

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