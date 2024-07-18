Часто опаздываете и не можете сосредоточиться? Эти 15 симптомов могут указывать на неожиданный диагноз
Многие полагают, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) применим только по отношению к детям. Однако есть и взрослые, которые живут с ним, часто не подозревая, что причиной некоторых коллизий в их жизни может быть этот не выявленный диагноз. Для того чтобы узнать, есть ли у вас СДВГ, потребуется обратиться к специалисту. Однако эти неочевидные признаки могут указывать на его явное присутствие. Проверьте, не водится ли чего-то подобного за вами.
Что такое СДВГ?
СДВГ — это нейроповеденческое расстройство, для которого свойственно импульсивное поведение и проблемы с концентрацией внимания.
Чаще всего первые симптомы СДВГ становятся заметны уже в раннем детстве, особенно в возрасте от 6 до 10 лет, когда дети идут в школу.
Однако говорить об СДВГ уместно не только в детском возрасте. От 30 до 70 детей с СДВГ не избавляются от этой проблемы, полностью став взрослыми.
Кроме того, СДВГ может внезапно обнаружиться и у взрослых, которые раньше не замечали за собой проблем с концентрацией и внимания. Точные причины такого явления учёным неизвестны, однако, по одной из версий, к этому может привести нервное напряжение на работе или в личной жизни.
Как распознать СДВГ у взрослого?
Доктор Янина Машке пояснила, что СДВГ у взрослых женщин может проявляться несколько иначе, чем у мужчин.
Девочки и женщины с СДВГ склонны сильно экстернализировать свое поведение, что может привести к тому, что симптомы будут ошибочно интерпретированы как застенчивость или отсутствие интереса.
Также эксперт назвала 15 наиболее важных симптомов у женщин с СДВГ. А именно:
- Замкнутость и застенчивость.
- Легко плачет и часто расстраивается.
- Часто мечтают и кажутся потерянными в своем собственном мире.
- Испытывают трудности с поддержанием концентрации внимания и легко отвлекаются.
- Неорганизованность и беспорядок, которые проявляются как внешне, так и в физическом пространстве.
- Недостаток мотивации.
- Забывчивость, частые опоздания и плохое управление временем в целом.
- Высокая сенсорная чувствительность, например, к шуму и даже к тканям.
- Излишняя болтливость в сочетании с недостатком внимания.
- Частое совершение ошибок из-за невнимательности.
- Частое хлопанье дверьми.
- Трудности при выполнении основных задач.
- Частое переключение внимания с одного вида деятельности на другой.
- Потребуется время, чтобы обработать информацию и указания, часто создается впечатление, что она вас не слышит.
- Вербальная импульсивность, часто теряет нить разговора или перебивает других
Также эксперт заметила, что выраженность и тип симптомов СДВГ могут меняться в течение менструального цикла, от чего они могут показаться спорадическими и непостоянными.
Как СДВГ проявляется во взрослой жизни?
Взрослые с СДВГ могут заскучать быстрее, чем другие, и им требуется более высокий уровень интереса для поддержания концентрации. Часто это может вызывать сложности на работе и в учёбе.
Рутинные задачи со множеством шагов становятся проблематичными, что приводит к большему количеству ошибок.
Кроме того, становится сложно организовываться, что приводит к опозданиям или забывчивости.
Такое поведение на работе может истолковано как недостаток внимания или мотивации и негативно влияет на производительность и, как следствие, развитие карьеры. и не только.
Управление графиками и задачами требует больше усилий. для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, что приводит к более быстрой утомляемости и необходимости в большем количестве перерывов.
Кроме того, люди с СДВГ могут испытывать трудности и в построении межличностных отношений. Импульсивность и трудности с задержкой ответов у людей с СДВГ, а также их забывчивость и невнимательность могут создавать впечатление безразличия и презрения у окружающих.
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Как лечить СДВГ у взрослых?
Лечение СДВГ у взрослых возможно и может принести удовлетворительные результаты. Первым шагом обычно должна быть консультация со специалистом в области психического здоровья, который проведёт оценку и порекомендует терапию.
Чрезвычайно важно, чтобы используемая терапия охватывала многие аспекты. Чтобы пациент вновь обрел удовлетворенность жизнью, сначала он или она должны избавиться от наиболее неприятных моделей поведения и проблем и шаг за шагом работать над следующими.
Наиболее эффективной моделью терапии СДВГ у взрослых является сочетание психотерапии, медикаментов и включения поведенческой терапии. Процесс сложный и трудоемкий, но результаты могут значительно улучшить качество жизни человека с СДВГ.
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