Проснулись раньше будильника и хотите лечь вновь? Вот сколько минут должно быть в запасе, чтобы избежать мигрени

Опубликовано: 12.08.2024 13:03 , Обновлено: 12.08.2024

Ситуация с пробуждением раньше будильника не так редка, но как вести себя правильно в этой ситуации, знают немногие. Стоит ли лечь спать до запланированного времени подъёма или лучше встать сразу? Вот как отвечают на этот вопрос эксперты.

Когда вы проснулись раньше будильника, то прежде чем принять решение о том, поспать ли ещё либо подняться, нужно задуматься, удалось ли вам поспать 7-9 часов , считает исследователь сна Йоахим Бехар из технологического институте в Хайфе (Израиль).

Если сон был недостаточно протяжённым, то стоит вздремнуть. Однако если до будильника осталось менее чем 90 минут, то ложиться уже не стоит.

По мнению эксперта, полный цикл сна длится 90 минут, и если его прервать, то человек рискует проснуться гораздо более уставшим, чем после первого пробуждения. Более того, можно столкнуться с мигренью или проблемой с концентрацией внимания.

“Раннее пробуждение - это не всегда плохо. Это признак того, что ваш график сна соответствует вашему циркадному ритму”, - рассказал врач-терапевт Радж Дасгупта.

Он порекомендовал держать телефон подальше от кровати, чтобы не отвлекаться на него ночью и не проверять время. По словам доктора, расслабление во время сна не менее полезно, чем сам сон. Поэтому не стоит беспокоиться о раннем пробуждении, тем более если будильник еще не прозвенел.

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Почему важно высыпаться?

Достаточный сон играют огромную роль для здоровья. Во время сна организм выполняет работу, поддерживающую функционирование мозга и физического здоровья в целом. Для детей и подростков в фазе сна происходят важные процессы, влияющие на развитие и рост.

Если человек спит достаточно, то:

снижаются риски гипертонии, инсульта и ожирения,

улучшается метаболизм,

укрепляется иммунная система,

улучшается работа мозга (мыслительные процессы, память и концентрация).

[info_b]Сон человека многократно становился предметом исследования. Так, например, исследование, опубликованное в апреле 2023 года, показало, что люди, которые спят менее пяти часов каждую ночь, более чем в три раза чаще подвержены инсультам, нежели те, кто спит 7 часов. Также одно из исследований показало, что у людей, испытывающих трудности во время засыпания, риск инсульта может быть выше.[/info_b]

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Что делать, чтобы лучше высыпаться?

Израильский эксперт и исследователь сна Йоахима Бехара и врач-терапевт Радж Дасгупта из университета в Южной Калифорнии дали ряд рекомендаций о том, как высыпаться лучше. Они звучат следующим образом:

Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Если вы просыпаетесь среди ночи и не можете снова заснуть, попробуйте дыхательные упражнения.

Если это не помогло примерно через 20 минут, перейдите в другую комнату и займитесь чем-нибудь отвлекающим при тусклом свете, пока снова не почувствуете сонливость.

Вечером ограничьте использование устройств, излучающих синий свет (телевизоров, компьютеров, смартфонов, планшетов).

Откажитесь от обильных приёмов пищи, кофеина, алкоголя и никотина.

Не тренируйтесь слишком интенсивно перед сном.

Также своими рекомендациями, как улучшить продолжительность и качество сна делилась профессор Стэнфордского центра медицины сна доктор Шери Мах из Сан-Франциско в Калифорнии.

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