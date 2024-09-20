На коже появились такие рубиновые пятна? Вот о чем сигнализирует ваш организм

Опубликовано: 20.09.2024 12:22 , Обновлено: 20.09.2024

Родинки или пятна на коже не всегда представляют серьезную угрозу. Тем не менее, врачи рекомендуют наблюдать за ними и не недооценивать их. Что делать, если вы заметили на теле множество маленьких красных точек, или рубинов. Узнали, на что они могут указывать.

Что это за красные (рубиновые) пятна?

Рубиновые гемангиомы, также известные как рубины, знак Де Моргана или старческие гемангиомы, - это поражения кожи доброкачественного характера. Они могут появляться в разном возрасте. Хотя название говорит о том, что они возникают у пожилых людей, рубиновые гемангиомы могут появиться уже в 30 лет. Иногда они поражают и детей, особенно в младенческом возрасте. Большинство из них обычно наблюдается у людей старше 60 лет.

Чаще всего они появляются на туловище и руках. Они встречаются как у мужчин, так и у женщин.

Рубиновые капилляры вряд ли перерастут в злокачественные опухоли, но игнорировать их не стоит, особенно если за короткий промежуток времени на теле замечен большой островок. Рубиновые капилляры могут быть как небольшими пятнами, так и крупными образованиями. Чаще всего они имеют слегка выпуклую форму. В большинстве случаев они не болезненны и не представляют опасности для здоровья, но для многих людей они могут быть неприглядными.

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Почему они появляются?

Рубиновые капилляры возникают по разным причинам и являются результатом аномального разрастания кровеносных сосудов. Их появление может быть связано с;

чрезмерным стрессом;

слишком сильным воздействием солнца;

генетическими факторами (если в вашей семье у многих людей есть рубины, велика вероятность, что у вас будет то же самое);

гормональным дисбалансом.

Такие пятнышки часто могут появляться у беременных женщин.

Что означают рубиновые гемангиомы?

Одиночные невусы чаще всего не свидетельствуют об аномалии. Однако если большое их количество появляется за короткий промежуток времени и сопровождается другими симптомами, это может указывать на:

больную щитовидную железу;

проблемы с печенью;

гипертонию;

проблемы с пищеварением или кровообращением.

В очень редких случаях появление большого количества рубинов может свидетельствовать о нейроэндокринных опухолях.

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Как лечатся рубины?

Пятна обычно требуют удаления с помощью лазерной терапии. Криохирургия и электрохирургия также могут быть решением проблемы. Чаще всего рубины удаляют, если они подвергаются механическому повреждению одеждой или украшениями. Также их удаляют, если они косметически некрасивы для человека.

Криохирургия предполагает избавление от них с помощью жидкого азота, а электрохирургия - выжигание очагов поражения электрическим током.

Лечение этими методами проходит быстро и обычно не требует подготовки. Кроме того, они крайне редко сопровождаются какими-либо осложнениями или инфекциями, и человек практически сразу после них может вернуться к нормальной жизнедеятельности.

Другой метод - лазерное удаление рубиновых гемангиом с помощью лазеров на красителях и светового метода IPL. Обычно требуется от одного до трех сеансов. После лазерных процедур могут появиться небольшие синяки, которые обычно исчезают максимум через неделю.

Когда обращаться к врачу с рубиновыми пятнами?

Одиночные рубиновые поражения не должны вызывать беспокойства, но если их слишком много, они начинают увеличиваться, зудеть или менять цвет, то следует обратиться к дерматологу.

Такие симптомы могут указывать на то, что поражения являются раковыми. В этом случае врач обычно проводит дерматологический осмотр, чтобы исключить или подтвердить заболевание.

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