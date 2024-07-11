Заметили на веках или в уголках глаз едва заметные "узелки"? Это признак серьезной проблемы в организме

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.07.2024 16:13 , Обновлено: 11.07.2024

Скорее всего, вам приходилось когда-либо наблюдать непонятные узелковые образования около глаз у некоторых людей. Возможно, нечто подобное вы замечали даже у себя. Доктор наук и врач-терапевт Доминик Сенявский рассказал, о чём может свидетельствовать этот тревожный признак и какие меры нужно предпринять при их обнаружении.

Человеческая кожа часто выступает тем самым индикатором здоровья, по которому можно распознать наличие многих проблем в организме. Одной из тревожных примет, которую можно заметить на лице человека, являются ксантомы - липидные узелки, которые появляются на веках и в уголках глаз.

Эти образования не доставляют болезненных ощущений, но избавиться от них можно только хирургическим способом.

Как пояснил польский врач и нефролог Доминик Сенявский, такой симптом может быть самым очевидным признаком повышенного холестерина.

“Следует помнить, что липидные нарушения чаще всего возникают у людей с избыточным весом и ожирением. Дополнительно к факторам риска относятся курение, гипертония, эндокринные нарушения и особенности метаболического синдрома. Наличие любого из этих факторов должно побудить к профилактическому измерению уровня холестерина в крови”, - рассказал эксперт изданию Medonet.

Хирург обнаружил признак «бесшумного убийцы», который может появиться на голове. Когда идти в больницу?

Что такое холестерин и чем он опасен?

Фото: getty images

Холестерин — это воскообразное вещество, содержащееся в крови. Человеческому организму он нужен для построения здоровых клеток, но его переизбыток может увеличить риск сердечных заболеваний.

При высоком уровне холестерина в кровеносных сосудах могут образовываться жировые отложения, так называемы холестериновые бляшки. Со временем их количество может увеличиться и затруднить прохождение достаточного количества крови по артериям. Случается так, что эти отложения могут образовать тромб, который вызывает сердечный приступ или инсульт.

В организме человека холестерин вырабатывается в печени, но некоторая его часть поступает с пищей. В еде холестерин содержится главным образом в животных жирах и продуктах животного происхождения.

Эксперт отмечает, что повышенный холестерин может быть продиктован и наследственной предрасположенностью. Такие формы гиперхолестеринемии нередко проявляются тяжелыми липидными нарушениями ещё в молодом возрасте.

Всё это увеличивает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, зная о такой предрасположенности, следует чаще обследоваться у врача.

[info_b]Риск сердечно-сосудистых заболеваний зависит не только от уровня холестерина или триглицеридов, но и от наличия других факторов риска, таких как гипертония, диабет, курение или ранее диагностированные заболевания сердца.[/info_b]

Кардиологи из США назвали первый симптом инфаркта, который пропускают чаще всего

Как снизить уровень холестерина?

Печень человека производит весь холестерин, необходимый организму. Избытку этого вещества способствует употребление продуктов, которые чрезмерно повышают его уровень. Например, еда, содержащая трансжиры, может привести к нездоровому уровню холестерина.

Для того чтобы бороться с высоки холестерином, стоит пересмотреть своё питание, которое лучше скорректировать с лечащим врачом, который учтёт все особенности вашего здоровья. На практике в борьбе с высоким холестеринам себя хорошо показали диеты, подобные средиземноморской. В частности, она включает в себя:

Фрукты и овощи. Такие продукты, как листовая зелень (брокколи, брюссельская капуста, шпинат, капуста) и фрукты (ягоды, апельсины), а также бобовые (фасоль, нут, арахис) богаты натуральными веществами, снижающими уровень холестерина, которые называются фитостеролами и станолами.

Такие продукты, как листовая зелень (брокколи, брюссельская капуста, шпинат, капуста) и фрукты (ягоды, апельсины), а также бобовые (фасоль, нут, арахис) богаты натуральными веществами, снижающими уровень холестерина, которые называются фитостеролами и станолами. Растворимая клетчатка. Овсянка, яблоки, бананы, груши, фасоль и чечевица — вот некоторые из продуктов, которые богаты этой полезной клетчаткой. Растворимая клетчатка связывается с холестерином в кишечнике и помогает выводить его, уменьшая количество, которое усваивает ваш организм.

Овсянка, яблоки, бананы, груши, фасоль и чечевица — вот некоторые из продуктов, которые богаты этой полезной клетчаткой. Растворимая клетчатка связывается с холестерином в кишечнике и помогает выводить его, уменьшая количество, которое усваивает ваш организм. Здоровые источники белка и жира . Рыба (лосось, тунец, скумбрия и другие жирные сорта рыбы), орехи и ореховые масла, семена, тофу и растительные масла, такие как оливковое, содержат ненасыщенный тип жира, который не повышает уровень холестерина.

Как часто нужно следить за уровнем холестерина в крови?

Врачи рекомендуют проводить скрининг холестерина каждые один-два года для мужчин в возрасте от 45 до 65 лет и для женщин в возрасте от 55 до 65 лет. Людям старше 65 лет следует проходить тесты на холестерин ежегодно.

Ранее Telegraf.news писал о том, что ысокий уровень холестерина может увеличить риск опасных инфарктов и инсультов, а многие белорусы могут про это даже не подозревать. Врачи назвали пять тревожных сигналов о том, что это жировое вещество засоряет ваши артерии. Когда стоит сдать анализы?

Врачи назвали 5 признаков присутствия «тихого убийцы» в крови. Когда белорусам обязательно проверяться на холестерин?